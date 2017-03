Thực hư về thông tin 'giết người để lấy nội tạng' ở Phan Thiết

Tin đồn này xuất hiện kể từ khi thi thể anh Phạm Trọng Hùng bị cháy xém được phát hiện ngày 16/8 vừa qua tại thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.

Qua quá trình điều tra của công an Phan Thiết, không có chuyện anh Hùng bị giết để lấy nội tạng. Do thi thể nạn nhân bị cháy và thời gian chết khá lâu nên phần nội tạng bị phân hủy chứ không phải bị lấy mất như những lời đồn thổi.



Từ sau khi thi thể anh Hùng được tìm thấy, dư luận đã rộ lên tin đồn có người bị giết để lấy nội tạng khiến nhiều người hoang mang lo lắng. Điều đáng nói từ tin đồn này khiến nhiều người trồng thanh long không dám ở lại chòi để giữ thanh long vào ban đêm. Do đó xuất hiện tình trạng mất cắp dây điện và bóng đèn trông coi thanh long trái vụ.

Công an Phan Thiết đã thông báo cho người dân không nên hoang mang lo lắng và cả tin vào những tin đồn vô căn cứ này./.