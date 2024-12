2 mẹ con tử vong khi rẽ trái vào 'điểm mù' của xe đầu kéo 16/12/2024 14:17

Trưa 16-12, công an Hải Phòng thông tin về vụ tai nạn sáng nay trên địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, 16-12, tại ngã ba Đình Vũ - đường Đặng Kinh, phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Hiện trường vụ việc tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy

Khi này, xe đầu kéo do nam tài xế Trần Mạnh K, (45 tuổi, trú tại xã Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng) điều khiển đã va chạm với xe máy do chị N.T.L, (42 tuổi, trú tại phường Đông Hải 2, quận Hải An) phía sau chở con 10 tuổi, điều khiển cùng chiều đi từ hướng vòng xuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng về ngã tư Thái Sơn.

Hậu quả, chị L, cháu Q tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Camera hành trình 1 phương tiện ghi lại vụ tai nạn

Theo camera hành trình của một phương tiện khác ghi lại, xe máy do chị L. điều khiển rẽ trái, khuất tầm nhìn của tài xế xe đầu kéo nên mới xảy ra tai nạn đau lòng trên.

Ngay sau sự việc, đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng tiến hành điều tra, giải quyết vụ việc.