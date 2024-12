Nhóm học sinh mua tiền chất trên tiktok để chế tạo pháo nổ 16/12/2024 14:49

Ngày 16-12, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh này vừa phát hiện bốn học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn đặt mua tiền chất trên mạng để chế tạo pháo nổ.

Sự việc được phát hiện khi công an phường Tân An cùng lực lượng an ninh cơ sở đang tuần tra, phát hiện nhóm học sinh này tụ tập tại quán nước dùng điện thoại xem video học cách quấn pháo nổ trên mạng.

Nhóm học sinh mua tiền chất trên mạng Tiktok để chế tạo pháo nổ. Ảnh: CAQN

Quá trình làm việc, nhóm học sinh khai nhận vào khoảng tháng 11-2023, đã sử dụng điện thoại truy cập trên tiktok đặt mua các tiền chất kaliclorat, natri, lưu huỳnh, bột than…

Sau đó, nhóm học sinh này trộn theo tỉ lệ tự tìm hiểu trên mạng tạo thành một hợp chất dùng để chế tạo thuốc pháo rồi phân nhỏ đóng vào các ống trụ hình tròn cuốn bằng giấy, rỗng ở trong lõi, có kích thước to, nhỏ khác nhau để chế tạo pháo nổ.

Ngoài ra, nhóm này còn có ý định đặt mua thêm các tiền chất trên mạng để chế tạo pháo nổ. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện, ngăn chặn.

Bước đầu, lực lượng công an đã thu giữ 1 kg tiền chất thuốc nổ và 9 vỏ quả pháo tự chế.

Hiện, Công an phường Tân An đang lập hồ sơ xử lý vụ việc, đồng thời, phối hợp với gia đình và nhà trường để có biện pháp quản lý.