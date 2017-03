Thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Nghệ An

(PLO) - Sáng 27-8, Cơ quan công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng VKSND tỉnh Nghệ An thực nghiệm điều tra vụ bị can Vi Văn Hai (20 tuổi) chém chết 4 người trong một gia đình ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An).