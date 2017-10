Thuê người đốt xe làm cha chết vì tài sản

“Tính chất vụ án rất phức tạp. Trần Kiều Trang đã chủ mưu, thuê người sát hại bà Võ Thị Chiến gây ra cái chết cho cha mình có nguyên nhân sâu xa là vấn đề về tài sản” - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát, cho biết tại cuộc họp báo ở Hậu Giang sáng 19-10 như trên.



Chuẩn bị gây án từ nhiều tháng trước

Theo công an, do nghi ngờ bà Chiến có tình cảm với cha mình là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, giám đốc công ty chế biến thức ăn thủy sản tại TP.HCM) nên Trang tìm cách ngăn cản.

Khi thấy cha giao quá nhiều quyền quyết định việc công ty cho bà Chiến, Trang đã tìm cách dằn mặt bà này.

Trang đã nói ý định cho Nguyễn Thị The, bạn hàng cung cấp tôm cho Trang và The hứa sẽ tìm người giúp. Sau đó The móc nối với Nguyễn Quốc Huy ở Bến Tre.

“Trang đưa 220 triệu đồng, thậm chí nhiều hơn cho The và người này gặp Huy, nhờ thực hiện “hợp đồng” này và The đã giao trước cho Huy 30 triệu đồng. Các nghi can thống nhất là sau khi đâm bà Chiến sẽ đốt xe để dựng hiện trường vụ cướp giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra” - ông Tiến cho hay.

Theo công an, để thực hiện việc sát hại bà Chiến, Trang đã móc nối với tài xế của công ty là Cai Văn Trung để biết lộ trình đi lại của bà Chiến và ông này đồng ý.

“Trang không biết nhóm người gây án ở Bến Tre, còn The cũng không hề biết tài xế Trung” - ông Tiến thông tin.

Khoảng 17 giờ ngày 4-10, sau khi biết bà Chiến sẽ về Kiên Giang để trả lương cho công nhân, Chung đã điện thoại báo cho The và Trang. Sau khi biết lịch trình, The điện thoại báo cho nhóm người ở Bến Tre và Phạm Thanh Toàn chạy xe máy đến ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) đón lõng.

Khi ô tô chở ông Ri và bà Chiến đi đến ngã ba Trung Lương, Toàn chạy xe theo sau, đến đoạn đường qua cầu Cần Thơ thì Toàn thông báo cho Huy và người này chạy xe máy chở Lộc bám theo sau ô tô, Toàn quay xe về TP.HCM.

Khoảng 23 giờ đêm 4-10, khi xe chạy trên QL61C đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) thì Huy chạy xe máy vượt lên chặn đầu ô tô. Khi xe dừng, Lộc mở cửa ô tô, dùng kéo đâm bà Chiến hai nhát vào vùng bụng. Huy tưới chai xăng (75 ml) đã chuẩn bị sẵn vào chỗ bà Chiến ngồi, châm lửa khi chưa kịp lấy túi xách của nạn nhân. Hậu quả là Trung bị xăng văng trúng bỏng nhẹ, bà Chiến bị thương còn ông Ri tử vong sau một tuần điều trị, ô tô bị thiêu rụi.



Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ án. Ảnh: G.TUỆ







Sáu nghi can trong vụ án.

Tung cả trăm trinh sát đi xác minh



Với thành tích phá nhanh vụ án phức tạp, tại cuộc họp báo sáng 19-10, chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen cho Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Hậu Giang (kèm theo 50 triệu đồng).

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, ngay sau khi xảy ra vụ cháy xe, các bộ phận nghiệp vụ đã đến ngay hiện trường để thu thập thông tin, phát hiện có vết máu nên nhận định “có án”. Các lực lượng đã họp khẩn tại Công an huyện Châu Thành A, trao đổi ngay với C45B để phối hợp điều tra.

Công an đã tung trinh sát lên TP.HCM, cho người rà soát các dấu hiệu, băng nhóm quanh địa bàn và điều người về Kiên Giang nơi đặt chi nhánh công ty của người bị hại. Sau khi tiếp xúc cả trăm nguồn tin từ người dân, cộng với dấu vết hiện trường, công an đã loại trừ khả năng chặn xe để cướp mà xác định đây là vụ án giết người, hủy hoại tài sản để điều tra.

Theo công an, sau khi xảy ra vụ án, ông Ri và bà Chiến bị thương nặng nên không thể lấy lời khai. Tài xế chỉ bị bỏng nhẹ nên công an ghi lời khai của người này và phát hiện hàng loạt mâu thuẫn nên tập trung khai thác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày, Trung thừa nhận toàn bộ sự thật.

“Qua 13 ngày nỗ lực rà soát, xác minh đã đủ căn cứ bắt giữ sáu nghi phạm và xác định Trần Kiều Trang, Cai Văn Trung là đầu vụ. Nhóm còn lại là những người gây án thuê” - công an thông tin tại cuộc họp báo.

Bước đầu, Trang khai nhận do cha không quan tâm gia đình, bỏ bê mẹ và có quan hệ thân mật với bà Chiến. Thời gian gần đây lại có ý định giao chi nhánh công ty cho bà Chiến nên đã có y định thuê người “xử lý” bà này.

Vụ án đang được C45 thụ lý điều tra và công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can về tội danh khác nhau như giết người, hủy hoại tài sản, không tố giác tội phạm và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.