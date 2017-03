Thưởng nóng vụ công an dùng xe cẩu bắt đánh bạc

(PL)- Ngày 8-11, lãnh đạo UBND, Công an tỉnh Nghệ An đã thưởng nóng 35 triệu đồng cho ban chuyên án và các chiến sĩ Công an TP Vinh đã triệt phá ổ đánh bạc tại căn nhà ba tầng trên đường Phạm Hồng Thái, TP Vinh vào tối 5-11.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã biểu dương và đề nghị Công an TP Vinh tiếp tục đánh mạnh vào các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, các ổ nhóm đánh bạc, tội phạm mua bán trái phép ma túy… Như đã đưa tin, chiều tối 5-11, Công an TP Vinh phối hợp với cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, Công an tỉnh Nghệ An đã mật phục cải trang thành thợ điện, nước, huy động xe cẩu đến cẩu lên tầng hai, tầng ba ngôi nhà bắt 14 con bạc, thu giữ trên chiếu bạc 540 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Những con bạc đang bị tạm giữ hình sự chờ xử lý. Đ.LAM