TPHCM: Phát hiện 2 bao tải chứa xác người bị cắt rời nhiều mảnh

Sáng 1-10, trực tiếp Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP.HCM đã xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra làm rõ trọng án này.



Thiếu tướng Phan Anh Minh có mặt trực tiếp chỉ đạo

Theo thông tin ban đầu, hơn 3 giờ 30 cùng ngày, dân cư ngụ ở phường Cầu Kho (quận 1) đang say giấc đã phải bật dậy bởi mùi thối xông lên nồng nặc. Nhiều người chạy tìm kiếm đã phát hiện mùi thối bốc ra từ hai bao tải bỏ trước nhà số 592 đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1).

Nghi ngờ, mọi người mở bao ra xem thì thấy cánh tay người bị buộc bằng dây cùng nhiều vệt máu lộ ra. Sợ hãi, họ hô hoán xung quanh rồi báo cơ quan chức năng.



Nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra

Công an phường, dân quân đã có mặt ghi nhận và căng dây hai đầu phong tỏa khu vực. Cảnh sát điều tra và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng đã đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan cùng hai bao tải chứa thi thể nạn nhân được cho là không nguyên vẹn. Qua xác minh, thi thể là một phụ nữ (chưa xác định được danh tính).



Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm



Hiện trường xảy ra vụ việc

Nhiều nhận định nạn nhân đã bị sát hại ở địa điểm khác. Sau khi gây án, hung thủ đã phân thi thể ra nhiều mảnh rồi đưa đến khu vực này nhằm phi tang, tạo hiện trường giả.

Hơn 9 giờ, thi thể trong bao tải được đưa về nhà xác. Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ nội vụ.