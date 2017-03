Vào bến ăn trộm xe giường nằm 3 tỉ đồng lái lên Hà Nội… chơi

Thiếu tá Nguyễn Đức Văn, Trưởng Công an phường Ngọc Thụy, Long Biên, cho hay: Công an phường Ngọc Thụy vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn An (sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, Thái Bình) trong khi An đang lái chiếc xe giường nằm vừa lấy trộm được từ Thái Bình lên Hà Nội.

Sự việc trên được phát hiện vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 7-1 trên địa bàn phường.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, tổ công tác Công an phường Ngọc Thụy làm việc trên địa bàn đã phát hiện ô tô khách mang biển kiểm soát 17B-006.68 đi vào một đường nhỏ khiến giao thông ách tắc.

Nhận được thông báo, cảnh sát đã xuống hiện trường để giải quyết. Lúc này, tài xế trên chiếc xe giường nằm này có nhiều dấu hiệu bất thường.

Trước đó, Công an phường Ngọc Thụy cũng đã nhận được thông báo từ phía PC45 tỉnh Thái Bình đề nghị phối hợp truy bắt một vụ trộm xe khách táo tợn vừa xảy ra.

“Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời phát hiện nhân dạng lái xe giống tài liệu đã được cung cấp, chúng tôi đã yêu cầu tài xế đưa xe về trụ sở để làm rõ” - Thiếu tá Văn cho hay.

Tại cơ quan công an, đối tượng điều khiển chiếc xe trên được làm rõ là Vũ Văn An, sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình.

Đối tượng An khai nhận khoảng 23 giờ đêm (6-1), anh ta vào bến xe ở Thái Bình. Lúc này, An đã lên xe giường nằm của Công ty vận tải Thiên Hoàng Hải trị giá khoảng 3 tỉ đồng rồi đánh xe đi Hải Phòng chơi. Mặc dù vậy, đến thời điểm bị bắt giữ, An không lý giải được tại sao xe tang vật lại có mặt được tại Hà Nội.

Cảnh sát cho biết thêm, vào thời điểm sự việc được phát hiện, An có nhiều biểu hiện không tỉnh táo.

Xe khách bị mất cắp chuyên chạy tuyến Thái Bình - Đắk Lắk. Đêm 6-1, An đã lái chiếc xe này rời bến sau khi nói với bảo vệ là đánh xe đi bốc hàng. Vào thời điểm trên, trong xe có nhiều hàng hóa ký gửi trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.