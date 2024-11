Bắt giam bị can đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú vẫn cố tình phạm tội 22/11/2024 22:38

Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ “Cấm đi khỏi nơi cư trú” thành bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phạm Quốc Anh (SN 2006, trú phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Phạm Quốc Anh. Ảnh: CA

Theo thông tin, ngày 2-9-2024, Nguyễn Phạm Quốc Anh tham gia thực hiện hành vi “Gây rối trật tự công cộng” trên địa bàn phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi. Ngày 18-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi ra khởi tố Nguyễn Phạm Quốc Anh để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị can Anh được tại ngoại hầu tra do chưa có tiền án, tiền sự và bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Dù đã bị khởi tố, Nguyễn Phạm Quốc Anh lại "ngựa quen đường cũ", gây mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Rạng sáng ngày 17-11, nhóm thanh niên tại xã Tịnh Hiệp mang theo hung khí đến TP Quảng Ngãi để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Quốc Anh. Hậu quả làm 2 thanh niên bị thương tích. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đang thụ lý, giải quyết theo quy định.

Với Nguyễn Phạm Quốc Anh, để phòng ngừa thực hiện hành vi phạm tội mới, ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp “Bắt bị can để tạm giam” đối với Nguyễn Phạm Quốc Anh.