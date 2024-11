Khởi tố 4 bị can gây rối trật tự công cộng tại Vĩnh Long 04/11/2024 14:48

(PLO)- 4 bị can bắn súng pháo, ném vỏ chai bia vào nhà, dùng dao chém vào xe máy để hù doạ... đã bị công an khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 4-11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng, xảy ra đêm 27 rạng ngày 28-10 tại xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Bốn bị can bị khởi tố gồm: Võ Minh Thật, sinh năm 1997, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ; Trương Vĩnh Khang, sinh năm 2002, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn; Nguyễn Hoàng Nhựt, sinh năm 2004 và Nguyễn Vũ Linh, sinh năm 1996, cùng ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm.

Bốn bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó vào tối 27-10, do có mâu thuẫn từ trước, nên Thật rủ cả nhóm gồm Khang, Nhựt, Linh và Trương Gia Bảo (sinh năm 2008) đem theo súng, cùng nhau đi đến khu vực xã Trung Thành để tìm nhóm người mà Thật xảy ra mâu thuẫn để dùng súng hù dọa.

Đến nơi, khi thấy nhóm người mà Thật tìm đang ngồi nhậu, Khang lấy khẩu súng pháo ra bắn một viên gây ra tiếng nổ.

Sau đó, có người trong bàn nhậu ném ghế về phía nhóm của Thật. Nhựt và Linh ném vỏ chai bia về hướng bàn nhậu.



Khang bị một thanh niên dùng dao tự chế chém vào lưng; Khang tiếp tục sử dụng bắn thêm một viên gây ra tiếng nổ rồi cả nhóm bỏ đi về hướng xã Tân An Luông và đưa súng cho Bảo cất giấu.

Đến khoảng 0 giờ 28-10, cả nhóm của Thật đem theo hai cây dao và một ống tuýp tiếp tục trở lại tìm nhóm bên kia.

Tuy nhiên, những người này đã giải tán. Khi nhìn thấy có 2 chiếc xe mô tô dựng trên lề đường nên Thật, Linh và Khang đã dùng dao chém vào chiếc xe mô tô hiệu Honda SH.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các hành vi phạm tội đúng theo quy định của pháp luật.