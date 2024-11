Công an làm rõ vụ nam thanh niên hành hung nữ shipper 04/11/2024 10:32

(PLO)- Công an xác minh vụ nam thanh niên đánh đấm túi bụi, cầm rựa dọa chém nữ shipper ở Đắk Lắk.

Ngày 4-11, ông Nguyễn Văn Độ, Chủ tịch UBND xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết công an đang xác minh, làm rõ vụ nam thanh niên đánh đấm túi bụi, cầm rựa dọa chém nữ shipper xảy ra ở địa phương này.

Nam thanh niên cầm rựa dọa chém nữ shipper. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Độ, hiện Công an xã Ea Kao đang thu thập hồ sơ bệnh án của nữ shipper, đồng thời làm việc với các bên liên quan để có căn cứ xử lý vụ việc.

"Nếu nữ shipper bị thương nặng, phải truy cứu trách nhiệm hình sự, công an xã sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra, xử lý. Nếu thương tích mức nhẹ, công an xã sẽ củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính nam thanh niên"- ông Độ nói.

Theo một nguồn tin khác, chiều 30-10, nữ shipper đề nghị nam thanh niên nhận hàng nhưng đến một địa điểm khác trả tiền hàng. Hai bên lời cải vã, không thống nhất việc trả tiền hàng. Nam thanh niên lao vào hành hung nữ shipper.

Clip nam thanh niên cầm rựa dọa chém nữ shipper

Công an xã Ea Kao đã làm việc với các bên liên quan, đồng thời hướng dẫn nữ shipper đến bệnh viện thăm khám, lấy hồ sơ bệnh án để công an có cơ sở xử lý.

Như PLO đã thông tin, chiều 3-11, trên mạng xã hội xuất hiện clip hình ảnh một nam thanh niên đánh đấm túi bụi, đạp đổ xe hàng của nữ shipper.

Nữ shipper chỉ biết đứng im chịu trận. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn chạy vào nhà cầm rựa đòi chém nữ shipper. Một phụ nữ gần đó can ngăn, kéo nam thanh niên lại.