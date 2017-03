Xe tải tông 2 xe máy, 1 phụ nữ bị thương nặng

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Chiếc xe tải mang biển số 61C-140.16 do tài xế tên Trường điều khiển với tốc độ cao lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng từ TP Thủ Dầu Một về thị xã Dĩ An. Khi đến ngã tư giao với đường Trần Quang Diệu (khu phố Tân Phước, phường Tân Bình) đã tông và hai xe máy do chị Đỗ Thị Trường An (31 tuổi, quê Đồng Nai) và xe máy khác do một người phụ nữ (ngoài 30 tuổi, chưa rõ danh tính) đang băng qua đường.



Cú tông mạnh khiến người phụ nữ văng ra xa, nạn nhân bị thương rất nặng, được tài xế cùng người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng chiếc xe máy do chị An điều khiển bị xe tải cuốn vào gầm, nạn nhân chỉ bị xây xước nhẹ.

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.