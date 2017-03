Nếp sống lạc hậu nơi chung cư

Bị tắm nước tưới cây của hộ trên lầu Sở dĩ tôi chọn ở chung cư vì có bảo vệ trực 24/24 giờ nên rất an ninh. Nhưng ở chung cư cũng gặp lắm rắc rối khi hàng xóm lầu trên không có ý thức. Tôi thường bị người ở lầu trên đổ nước xuống. Một buổi sáng Chủ nhật, tôi và mấy người bạn đang ngồi cà phê dưới tầng trệt. Đang ngồi nói chuyện say sưa thì chúng tôi nghe một cái ào, thế là cả người ướt như chuột lột, nhìn lên thì thấy một chị đang tưới nước cây cảnh. Quá bực tức, tôi báo ngay cho bảo vệ và ban quản trị nhưng việc xử lý chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở rồi thôi. Tình trạng “tắm nước tưới cây” của chủ hộ tầng trên không những tôi mà nhiều người khác cũng bị. Vừa rồi, một hộ ở trên còn vô tình làm rơi cả chậu cây xuống đất, may mắn không trúng ai. Đã ở chung cư thì mọi người nên có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung, không nên ảnh hưởng đến người khác. Nguyễn Thị Thanh Thủy

(chung cư Thái An, quận 12, TP.HCM) Xả rác nơi công cộng Ông bà ta có câu “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Khu vực tôi ở dù ngày nào cũng có đội vệ sinh quét dọn nhưng thỉnh thoảng rác sinh hoạt vẫn vung vãi ở những lối đi công cộng. Số rác thải này không phải do nhân viên vệ sinh dọn không sạch mà là do một số dân cư để bừa bãi ra ngoài lối đi, làm hôi thối cả khu vực. Mới đây, khi vừa mở cửa ra, tôi bắt gặp một anh bỏ rác ngay lối đi thay vì để đúng nơi quy định, tôi góp ý thì anh ta trả lời có nhân viên dọn mà lo gì. Chưa hết, sáng sớm đang tập thể dục dưới khuôn viên chung cư, lại bắt gặp một chị ăn sáng xong vứt rác ngay xuống đất dù thùng rác cách đó chỉ vài bước. Tuy nội quy của chung cư có quy định là không được xả rác bừa bãi nhưng chỉ nhắc nhở nên không ai sợ. Trần Tuấn K. (chung cư 584, quận Tân Phú, TP.HCM) NGUYỄN HIỀN ghi