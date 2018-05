Giao dịch nhà, đất vùng ven Sài Gòn giảm mạnh

Hiện nay tại những phòng công chứng trên địa bàn quận 5 hay quận 9 không còn cảnh "thất thủ" bởi người người xếp hàng đi công chứng mua bán nhà, đất. Theo thông tin từ một số phòng công chứng, hồ sơ nhà, đất đã giảm 30%-50% so với tháng trước.

Theo ghi nhận thực tế, tại các phòng công chứng trên địa bàn TP.HCM, số lượng hồ sơ mua bán nhà, đất đã giảm mạnh so với tháng trước đó.

Đại diện Phòng công chứng Chợ Lớn (467 Hồng Bàng, phường 14, quận 5) cho biết khoảng một tuần nay hồ sơ công chứng đất ở các huyện giảm mạnh. Các hồ sơ ủy quyền mua bán nhà, đất đã giảm khoảng 40% so với tuần trước. Nơi đây chủ yếu tiếp nhận hồ sơ nhà, đất từ các khu vực huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận 6, quận 11 bao gồm cả căn hộ và đất nền.



Cùng tình cảnh, Văn phòng Công chứng Phong Phú (278 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, quận 9) cũng ghi nhận số hồ sơ giảm khoảng 50%-60% so với tháng trước. Theo ghi nhận, thời điểm đất nền quận 9 lên cơn sốt, riêng hồ sơ đất, một ngày văn phòng có thể tiếp nhận 200-250 hồ sơ, hiện chỉ còn khoảng 70-80 hồ sơ ở cả đất nền lẫn căn hộ.

Tương tự, tại Văn phòng Công chứng quận 9 (phường Hiệp Phú, quận 9), thời điểm sốt đất nơi đây "thất thủ", hàng trăm người xếp hàng dài đợi bốc số thứ tự vào làm thủ tục. Hiện tại, theo ghi nhận thực tế tình hình trái ngược, số hồ sơ trong ngày chỉ khoảng 60-70, không còn cảnh chen lấn vào công chứng.

Được biết số lượng hồ sơ nhà, đất tại các phòng công chứng trên địa bàn TP.HCM chỉ giảm mạnh nhất sau dịp nghỉ lễ đến nay. Trước đó khoảng 10-15 ngày vẫn còn cảnh đông đúc người đến công chứng, nhân viên văn phòng phải làm việc cật lực từ sáng đến tối. Đất giảm nhiệt là nguyên nhân khiến hoạt động tại các phòng công chứng trên địa bàn cũng hạ nhiệt theo.

Trái ngược với tình hình tại các phòng chứng trên địa bàn TP.HCM, các văn phòng công chứng ở tỉnh, thành lân cận như Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai); Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) số lượng hồ sơ vẫn khá ổn định. Tại Văn phòng Công chứng số 4 (thị trấn Long Thành), hồ sơ công chứng đất nền vẫn đều đặn 60-70 hồ sơ/ngày, không có dấu hiệu giảm xuống.

Hay tại Phòng công chứng Khải Nguyên (Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai), hiện tại còn phát sinh thêm 3%-5% hồ sơ/tuần; Phòng công chứng Dĩ An (Bình Dương) chỉ giảm nhẹ khoảng 3-5 hồ sơ so với cách đây hai tuần. Trong khi đó, Phòng công chứng số 2 (thị xã Thuận An, Bình Dương), Phòng công chứng Tân Uyên, Phòng công chứng số 1, số 2, Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng diễn biến tương tự khi số lượng hồ sơ công chứng không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo ghi nhận, hoạt động mua bán bất động sản tại các khu vực tỉnh, thành lân cận TP.HCM vẫn diễn biến "ngầm", số lượng dân đầu tư từ TP.HCM đổ về đây mua đất còn cao. Vì thế, các phòng công chứng vẫn hoạt động hết công suất.

Theo các môi giới, giá đất khu ven TP.HCM tăng quá cao đã khiến nhà đầu tư tìm về các tỉnh, thành lân cận để mua bán, hưởng chênh lệch nhiều. Đặc biệt, tại một số khu vực có dự án mới, lượng khách đầu tư dồn về mua bán rất đông, một môi giới phải kiêm nhiều hồ sơ trong ngày.

Còn theo tiết lộ của một môi giới tại quận 9, bằng thời điểm này tháng trước, anh phải liên tục làm việc với nhiều khách tại phòng công chứng thì hiện tại đã thưa thớt hẳn. Trong hai tuần nay chỉ có một giao dịch được tiến hành. Theo môi giới này, ở một số nền thứ cấp đẹp, khách đầu tư đi xem cũng kha khá nhưng khó chốt hơn vì giá đất hiện tại đã lên cao, nhà đầu tư lo ngại khó bán chênh lệch nhiều.

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho rằng: Thị trường nóng sốt rồi cũng có lúc xẹp bởi bất động sản luôn nhạy cảm với thông tin. Đây cũng là căn nguyên dẫn đến việc thị trường rất dễ bất ổn, khó lường trước được. Nếu cứ tiếp tục đà tăng giá chóng mặt thì chắc chắn thị trường sẽ gặp nguy, thiệt hại lớn nhất sẽ đến với những nhà đầu tư cuối cùng. "Do đó việc đất hạ nhiệt đúng thời điểm cũng là tín hiệu tốt cho thị trường, cho những người mua thực" - ông Đực khẳng định.