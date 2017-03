Thị trường bất động sản TP.HCM trầm lắng đầu năm

Ngày 29-3, Công ty TNHH CBRE Việt Nam đã công bố báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý I năm 2016. Theo đó, ba tháng đầu năm đã cho thấy sự chững lại của thị trường.

Trong quý I, thị trường đón nhận thêm 5.083 căn hộ từ 21 dự án, giảm 44% theo quý và giảm 49% theo năm. Phân khúc trung cấp chiếm 52% tổng số căn hộ chào bán mới trong quý I. Các căn hộ mới được tung ra trong phân khúc cao cấp giảm tới 72% so với quý trước.

Lần đầu tiên khu Tây Sài Gòn đã vượt lên dẫn đầu về số lượng căn hộ chào bán với 1.821 căn, chiếm 36%. Khu Đông đứng thứ hai với 1.523 căn.



Khu Tây trở thành tâm điển của thị trường bất động sản TP.HCM

Số lượng căn hộ bán được suy giảm và chỉ còn 6.051 căn, giảm 47% so với quý trước và 29% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng suy giảm này chủ yếu là do các lựa chọn về nguồn cung hạn chế do không có dự án chào bán mới. Các căn hộ phân khúc trung cấp chiếm 67% trong tổng số căn hộ bán được trong quý vừa qua.



Giá chào bán căn hộ trung bình đạt 1.595 USD/m2, tăng 6% so với quý trước và 13% so với năm trước. Giá chào bán tăng 7,9% ở phân khúc cao cấp nhờ các dự án với chất lượng cao.

Về nguồn cầu, khách trở nên tự tin hơn và khả năng chi trả tốt hơn. Dựa trên các giao dịch do CBRE Việt Nam thực hiện, giá trị trung bình một giao dịch tăng 18% so với quý trước và 22% so với năm trước. Diện tích trung bình cũng cải thiện đạt 109m2, tăng 28% so với năm trước.

Thị trường cũng cho thấy sự chuyển dịch cân bằng hơn giữa ba nhóm khách mua. Nhìn chung thì nhóm khách mua để ở đang tăng lên. Nhóm khách này chiếm 31% tổng số giao dịch thành công trong quý I năm nay so với 23% trong quý I năm trước.

CBRE cho rằng, sự cải thiện về cơ sở hạ tầng và các tiện ích công cộng như bệnh viện Nhi Đồng 3 ở huyện Bình Chánh sẽ thu hút sự quan tâm của thị trường về phía Tây của TP.HCM. Thị trường cũng đang chờ đợi một dự án quy mô lớn từ Vingroup trong phân khúc bình dân ở khu vực phía Đông.

Ở phân khúc bất động sản gắn liền với đất thường khá nhộn nhịp vào quý đầu tiên trong năm nhờ đợt nghỉ Tết. Trong quý I, thị trường biệt thự và nhà phố xây sẵn đón chào thêm năm dự án mới, đóng góp thêm 500 căn vào nguồn cung hiện hữu.

Tất cả nguồn cung mới này tập trung ở khu Đông với bốn dự án tại quận 9 và một dự án tại Quận Thủ Đức. Giá bán trung bình tại quận 2 tăng 1,4% so với quý trước và quận 9 tăng 1,9% so với quý trước. Các quận ngoài trung tâm khác như Bình Thạnh, Gò Vấp và quận 12 có giá bán tăng từ 1,5-3% so với quý trước.

CBRE dự báo trong thời gian tới, cùng với các dự án quy mô lớn sẽ được mở bán và việc phát triển hạ tầng để kết nối với Khu trung tâm, giá bán được kỳ vọng sẽ còn tăng.

Thị trường bán lẻ chỉ chào đón thêm hai dự án mới trong quý đầu năm 2017 là Sense Market 23-9 tại quận 1 và CBD Home Premium tại quận 2. Giá thuê được ghi nhận là ổn định trong hầu hết các khu vực và loại hình.

Thị trường văn phòng hạng A không có nguồn cung mới trong quý này. Tỷ lệ trống của văn phòng hạng A giảm 1,7 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Trong tương lai, thị trường văn phòng sẽ ngày càng trở nên sôi động với các cơ hội phát triển cho cả nguồn cung lẫn giá thuê. Sự dịch chuyển ra khỏi trung tâm cũng là một khía cạnh đang dần phát triển với các dự án mới được đầu tư ở quận 7 và quận 9.