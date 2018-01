3 lần đóng barie, 3 lần trạm BOT Sông Phan 'thất thủ'

Như tin đã đưa, vào khoảng 9 giờ 15 ngày 13-1, tại trạm thu phí BOT đường bộ Sông Phan trên quốc lộ 1 (Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) có hai ô tô bảy chỗ dừng ở làn thu phí từ hướng TP.HCM đi Phan Thiết để phản đối việc thu phí vì họ cho rằng đây là đoạn đường chỉ sửa chữa, cải tạo nên thu phí là vô lý.

Các lái xe tham gia phản đối còn cho rằng chủ đầu tư BOT Sông Phan chỉ đồng ý giảm và miễn cho các ô tô cá nhân, xe kinh doanh của các xã lân cận 40%-50% trong khi nhiều trạm BOT các địa phương khác như trạm BOT Cà Ná (Ninh Thuận) giảm 50%-100% cho phương tiện ở các địa phương xung quanh trạm là không công bằng. Đến khoảng 9 giờ 40, rất nhiều phương tiện như container, xe khách cũng tham gia phản đối khiến ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Sau 30 phút, trạm BOT Sông Phan đã hoàn toàn “thất thủ” và trưởng trạm phải xả trạm. Sau khi xả trạm đến 10 giờ 25, trạm BOT Sông Phan quyết định đóng barie, tiếp tục thu phí trở lại. Thời điểm này lực lượng CSGT, thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận cũng đã có mặt nhưng đứng cách xa trạm thu phí, chủ yếu điều tiết giao thông. Tuy nhiên, khi trạm mới chỉ thu phí được khoảng năm phút thì phải xả trạm lần hai do kẹt xe kéo dài. Đến khoảng 11 giờ 50, trạm BOT Sông Phan một lần nữa quyết định đóng barie thu phí và lần này tình trạng ùn ứ, kẹt xe nghiêm trọng hơn. Sau khi thu được khoảng nửa giờ, trạm này bắt buộc phải tiếp tục xả lần ba.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất giảm giá vé cho các hộ dân ở các xã Hàm Minh, Hàm Cường và thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam) xung quanh trạm BOT Sông Phan. Cụ thể, đề xuất giảm 100% đối với các phương tiện cá nhân và 50% đối với các phương tiện sử dụng kinh doanh nhưng theo Tổng cục Đường bộ thì đây là mức giảm cao so với tỉ lệ giảm của Bộ GTVT đã có văn bản chấp thuận. Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã “lùi một bước” khi đề xuất giảm 50% đối với các phương tiện cá nhân và 25% đối với các phương tiện khác. Tuy nhiên, Bộ GTVT chỉ đồng ý giảm 50% cho xe cá nhân và 40% cho phương tiện khác theo đề xuất của Tổng cục Đường bộ. Theo Bộ GTVT, việc đề nghị giảm giá vé chung theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận có ảnh hưởng nhiều đến phương án tài chính và tính khả thi của dự án nên chưa áp dụng. Đặc biệt, trong điều kiện dự án đang triển khai đầu tư bổ sung hạng mục mở rộng nền đường, mặt đường, lắp đặt dải phân cách.

Trạm thu phí Sông Phan thu giá dịch vụ cho dự án BOT cải tạo nền, mặt đường quốc lộ 1 đoạn Đồng Nai - Phan Thiết, dài 113,7 km (đoạn qua Bình Thuận dài 70 km) với kinh phí trên 2.000 tỉ đồng. Dự án này do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư.

Tháng 6-2017, UBND tỉnh Bình Thuận từng có văn bản kiến nghị giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện có biển số ở địa phương vì cho rằng người dân chỉ lưu thông qua trạm có vài kilomet cũng phải đóng phí cả tuyến là bất hợp lý.

Đến 12 giờ 30 cùng ngày, đại diện trạm thu phí Sông Phan đã mời một số lái xe đại diện cho những người phản đối ở địa phương đàm phán nhưng bất thành. Hàng chục phương tiện vẫn đang ứng trực ở trạm thu phí Sông Phan và cho biết sẽ tiếp tục phản đối nếu trạm này tiếp tục đóng barie thu phí.