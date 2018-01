Giảm giá vùng lân cận trạm BOT Sóc Trăng

Cúng mừng xả trạm Sáng 11-1, khi BOT Sóc Trăng xả trạm, khoảng 100 tài xế và người dân tụ tập gần trạm BOT Sóc Trăng tổ chức cúng mừng xả trạm. Họ lập bàn cúng cách trạm khoảng 100 m. Đồ cúng ngoài một con heo quay, ba con gà sống, bia còn có mô hình trạm BOT bằng giấy và hình nộm đề tên Nguyễn Duy Dương - người điều hành trạm BOT Sóc Trăng. Trong lúc này có gần chục ô tô các loại đỗ gần trạm, trong tư thế sẵn sàng “xuất trận” nếu trạm tổ chức thu phí lại. Từ sáng, công an trật tự địa phương có mặt tại BOT Sóc Trăng để đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng công an không cấm việc cúng, chỉ yêu cầu các tài xế và người dân không để ảnh hưởng đến trật tự, giao thông. Suốt ngày qua, trạm BOT Sóc Trăng chính thức ngưng thu phí. Năm ngày căng thẳng Ngày 7-1, BOT Sóc Trăng bị các tài xế phản đối lần đầu tiên. Nhiều tài xế đưa xe vào làn đường thu phí, không chịu mua vé và đề nghị trạm giải thích việc bán vé này. Họ cho rằng đã đóng phí bảo trì đường bộ nên không phải trả phí khi đi trên quốc lộ 1 nữa. Trong ngày này, trạm buộc xả trạm hai lần do ùn tắc giao thông kéo dài. Ngày 8-1, các tài xế tiếp tục phản đối nhiều lần trong ngày. Một tài xế bị đánh. Chiều cùng ngày, Sở TT&TT họp báo thông tin cụ thể về tình hình BOT Sóc Trăng. Theo ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT BOT quốc lộ Sóc Trăng, trước mắt miễn phí cho toàn bộ xe buýt và các xe ưu tiên theo quy định. Còn xe khu vực gần trạm BOT sẽ rà soát, giảm miễn trong tháng 1-2018. Ngày 9-1, BOT Sóc Trăng tiếp tục diễn ra việc tài xế phản đối việc thu phí trong khi nhà trạm quyết giữ lối ứng xử mềm dẻo, thu được ai thì thu, kẹt xe quá thì cho xả trạm. Ngày 10-1, nhiều tài xế đâm hỏng barie để vượt trạm. Để đảm bảo giao thông BOT Sóc Trăng phải xả trạm. Trưa cùng ngày, các tài xế rước đội lân đến gần BOT Sóc Trăng để biểu diễn. Sáng 11-1, nhiều tài xế mang heo quay, gà đến gần trạm để cúng mừng BOT Sóc Trăng xả trạm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Sóc Trăng.