Run rẩy đi qua con đường ‘tử thần’ ở Bình Dương

Tai nạn dồn dập Chỉ tính từ đầu tháng 10 đến nay, PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ít nhất sáu vụ TNGT. - Trong chiều 18-10 đã xảy ra hai vụ lật xe do dính ổ voi trên đường ĐT743. Một chiếc xe container đang đi trên đường bị sụp hố sâu khiến xe nghiêng, rơi thùng container xuống đường. Rất may là không ai bị thương vong. Sau đó khoảng hơn một giờ, cũng đoạn đường này, một chiếc xe tải chở bia bị lật do lọt hố nước sâu. - Ngày 16-10, chỉ trong vòng 15 phút trên đường ĐT743 xảy ra hai vụ TNGT giữa xe container và xe máy và xe đạp điện khiến bốn người bị thương nặng, trong đó có hai đứa trẻ. - Tối 15-10, anh Ngô Văn Quân (27 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy chở vợ băng qua đường ĐT743 đoạn qua phường An Phú thì tông phải xe máy do anh Lê Văn Thành (26 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) chở theo cha. Cú tông mạnh khiến cả bốn người ngã văng ra đường, bị thương nặng. - Tối 1-10, anh Võ Văn L. (31 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) điều khiển xe máy chở vợ và hai con trai chạy trên đường ĐT743 hướng Bình Dương về Thủ Đức (TP.HCM). Khi xe máy của anh L. vừa qua khu vực ngã tư 550 thì bất ngờ bị xe container chạy cùng chiều tông. Cả bốn người ngã xuống đường. Anh L. và vợ cùng một người con may mắn bị trầy nhẹ. Riêng một con trai tám tuổi bị bánh xe cán tử vong tại chỗ. Trước đó ít giờ, cũng trên đường ĐT743 đã xảy ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông bị xe tải cán chết.