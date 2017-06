Hỗ trợ dân giải quyết nỗi lo đường mở rộng hầm Hải Vân

Dự án mở rộng hầm Hải Vân thuộc công trình trọng điểm đã được Bộ GTVT thẩm định và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra định kỳ theo quy định.

Theo hồ sơ thiết kế đã được Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông - Bộ GTVT thẩm định, đơn vị thi công làm hai đường tạm công vụ phục vụ thi công sau để thi công cầu khoan mố trụ dưới nước và vận chuyển trang thiết bị cho Hải Vân 2.

Trong quá trình triển khai thi công, Ban Quản lý dự án hầm Hải Vân đã chỉ đạo các đơn vị thi công phê duyệt, cấp phép thi công mặt nước. Đồng thời xin phép thi công được Cục II cấp phép và tuân thủ theo biện pháp thi công được duyệt, cũng như tuân thủ các quy định về môi trường.

Ngày 27-5, khi đơn vị thi công làm đường công vụ phía Nam được 180 m thì người dân làng Chài (thôn An Cư Đông 1, An Cư Đông 2 và thôn Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) phản ứng. Lý do là việc làm đường tạm công vụ phục vụ thi công cầu Hải Vân 2 đã cản trở dòng chảy và khi có lũ sẽ gây ảnh hưởng đến cụm dân cư phía bờ Bắc. Điều này ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy hải sản, phải hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy hải sản tại khu vực làm cầu.

Ngay sau khi dân cản trở thi công, ban quản lý dự án đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng và chờ giải quyết. Đồng thời báo cáo lên Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Phú Lộc, UBND thị trấn Lăng Cô; Ban Quản lý dự án 85 và Bộ GTVT để hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải quyết và làm việc với chính quyền địa phương.

Về việc cản trở dòng chảy, ảnh hưởng dân cư bờ Bắc khi vào mùa mưa, chủ đầu tư đã thống nhất bổ sung năm cống thoát nước ngang tại hai vị trí trên đường công vụ để đảm bảo thoát nước theo biên bản thống nhất với UBND thị trấn Lăng Cô ngày 5-6 để nhà thầu tiến hành đặt hàng cống thi công lắp đặt.

Đồng thời thống nhất hạ thấp cao độ thiết kế mặt đường công vụ, đảm bảo nước lũ có thể tràn qua khi vào mùa mưa, không gây ảnh hưởng đến dân cư bờ Bắc. Nhà thầu đang triển khai hạ cao độ đường công vụ. Ngoài ra, sau khi hoàn thành thi công cầu, ban quản lý dự án cam kết thanh thải đường công vụ, hoàn trả hiện trạng ban đầu.

Để giải quyết hỗ trợ cho các hộ nuôi trồng thủy hải sản có lồng bè cá tại khu vực thi công cầu, ngày 5-6, UBND huyện Phú Lộc đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và hội đồng tư vấn giải quyết các vướng mắc bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa và tái định cư.

Theo đó, đề nghị xem xét hỗ trợ cho dân với kinh phí khoảng 218 triệu đồng. Trong quá trình triển khai, ban quản lý dự án đã yêu cầu các đơn vị tuân thủ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ TN&MT phê duyệt, thực hiện quan trắc môi trường thường xuyên.