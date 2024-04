Chiến sỹ Điện Biên năm xưa thỏa ước mong được đi tàu metro số 1 26/04/2024 12:30

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, TP.HCM đã tổ chức chuyến thăm quan cho 12 cán bộ chiến sỹ Điện Biên năm xưa tham quan trải nghiệm đi thử tàu metro số 1 và ga trung tâm Bến Thành – Suối Tiên.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ cựu

chiến sỹ Điện Biên lên tàu trải nghiệm metro số 1.

Tự hào vì TP.HCM có metro số 1 hiện đại, sang trọng

Tham gia vào hành trình trải nghiệm đi thử tàu metro số 1, dù đã 90 tuổi song chiến sỹ năm xưa ông Trần Quang Triệu, (hiện ngụ Gò Vấp, quê Hải Phòng) vẫn rất nhanh nhẹn, phấn khởi.

Khi được TP.HCM mời tham quan metro số 1, ông Triệu xúc động vì sắp tới ngày kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Song có lẽ vui hơn là Đảng và Nhà nước luôn nhớ đến những cán bộ chiến sỹ năm xưa, có dịp để 12 chiến sỹ Điện Biên cùng trải nghiệm đoàn tàu metro số 1.

Xúc động, hào hứng và đầy kỳ vọng… là cảm xúc của 12 cán bộ chiến sỹ Điện Biên năm xưa khi lần đầu trải nghiệm tuyến metro số 1.

Ông nói: "Tàu metro số 1 hiện đại, mát mẻ, êm ái cứ ngỡ ở nước ngoài, nay có mặt ở thành phố mang tên Bác.

Tôi đã nghe metro số 1 qua báo đài và tôi chỉ ước được một lần đi metro – nay ước mong đó đã thành sự thật. Các nước đều có metro và nay nước ta cũng đã có metro thể hiện sự văn minh, hiện đại của TP. Hy vọng đất nước mình sẽ có thật nhiều dự án mang tầm vóc quốc gia như metro số 1".

Còn ông Lê Quang, 90 tuổi cũng vừa cười vừa nói vui với nhóm phóng viên khi lần đầu thăm, trải nghiệm. Trên tay ông là tấm thư mời của Ban Quản lý Đường sắt đô thị trên tay đầy trân trọng, phấn khởi, vui mừng.

“40 năm kháng chiến, tôi phải đi đào hầm để trú ẩn được an toàn. Tuy nhiên, nay xuống một cái hầm to lớn (ga Trung tâm Bến Thành) mới thấy nước ta vô cùng hiện đại, phát triển không ngừng. Tôi vui và hạnh phúc lắm.

Tôi chỉ ước đi metro số 1 được một lần, vì nay đã 90 tuổi – sức khỏe không còn như xưa và tôi cũng sợ khó có thể đi metro khi vận hành chính thức. Thật may mắn, đúng dịp kỷ niệm thống nhất đất nước tôi lại đi trên con tàu hiện đại đến vậy.

Tôi chỉ kỳ vọng dự án sớm hoàn thành để người dân được hưởng thụ và có nhiều dự án hơn nữa để đất nước phát triển hơn".

Tương tự, ông Dương Chí Kỳ, 90 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang sống ở TP.HCM xúc động khi lần đầu tiên tham quan, đi thử metro số 1 - tuyến tàu điện đầu tiên của TP.HCM.

Ông Dương Chí Kỳ (90 tuổi) xúc động khi lần đầu tham quan metro số 1.

“Trải qua các cuộc gian khó, hôm nay đất nước đã đổi thay – ngày càng phát triển, hiện đại. Tôi không ngờ dưới lòng đất lại có một ga Trung tâm hoành tráng, hiện đại đến vậy. Tôi kỳ vọng đất nước mình sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có thêm thật nhiều tuyến tàu điện để người dân được thụ hưởng cơ sở vật chất, đi lại thuận tiện – dễ dàng hơn.

Giải đáp từng thắc mắc cán bộ chiến sỹ Điện Biên

Tại buổi tham quan, đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã giải đáp từng thắc mắc của từng chiến sỹ năm xưa. Tại đây, các chú đã hỏi về thời gian hoàn thành dự án metro số 1 và đưa vào vận hành, có thể chở được bao nhiêu khách.

Tại đây, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị cho biết bên cạnh tuyến metro số 1, trong tương lai TP.HCM sẽ có 8 tuyến metro và hôm nay sẽ tiếp tục chạy thử metro số 1.

MAUR giải đáp từng thắc mắc cán bộ chiến sỹ Điện Biên.

Hiện ga trung tâm Bến Thành rộng 18.000 m2, và có thể mở rộng trong tương lai. Dự án hiện đạt 98% tổng tiến độ dự án, hy vọng những tuyến trong tương lai sẽ rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

MAUR cũng cho biết tầng mái được thiết kế thành cánh hoa sen, được nghiên cứu rất kỹ về văn hoá của người Việt.

Hôm nay tuyến metro số 1 sẽ chạy 40km/h, giá vé đang được xây dựng, dự kiến cao nhất là khoảng 30.000 đồng, với nhiều ưu đãi cho người có công với cách mạng và học sinh, sinh viên.

Trong tương lai, tàu metro số 1 có thể vận hành tới 100.000 lượt khách/ngàyđêm. Bên cạnh đó, tuyến metro số 1 có hệ thống bán vé hiện đại, có thể thanh toán qua momo, chuyển khoản và hình thức thanh toán kết nối tiện lợi khác.

Sẽ vận hành metro số 1 trong thời gian sớm nhất

Ông Hoàng Mai Tùng – Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 (Bến Thành – Suối Tiên), thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cho biết cho biết hiện tuyến metro số 1 đạt 98% tiến độ dự án. Hiện đang tiến hành công tác thử nghiệm và đánh giá an toàn các đoàn tàu của tuyến metro số 1 đã được tiến hành từ năm 2023 đến nay.

Hôm nay, tuyến metro số 1 lần đầu tiên vận hành tự động, không người lái. Theo đó, tàu đang được vận hành giống như quy cách vận hành thương mại tàu metro số 1.

Tàu metro số 1 sẽ vận hành thương mại trong thời gian sớm nhất

Theo đó, quá trình thử nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản và châu Âu để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho Dự án khi đưa vào khai thác. Trong những ngày qua, các đoàn tàu tuyến metro số 1 của nhà thầu Hitachi đã được chạy hoàn toàn theo chế độ tự động ATO/ATP.

Ông Tùng lý giải: ATO là hệ thống vận hành tàu tự động, theo đó quá trình chạy hay dừng các đoàn tàu được hệ thống thực hiện hoàn toàn tự động, không cần đến sự can thiệp của nhân viên lái tàu.

ATP (Automatic Train Protection) là hệ thống tự động bảo vệ đoàn tàu, hệ thống sẽ so sánh tốc độ tức thời thực tế đo được của đoàn tàu với tốc độ an toàn lớn nhất cho phép đã được cài đặt trên thiết bị để đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành.

Đồng thời, tốc độ cho phép trên đường cũng hiển thị cho nhân viên lái tàu biết để có thể xử lý trong trường hợp khẩn cấp.

Để có thể tiến hành thử nghiệm chạy tàu ở chế độ ATO/ATP thì trước đó, các thiết bị đã được thử nghiệm qua các bước như: thử nghiệm tại nhà máy, thử nghiệm khi lắp đặt đơn lẻ, thử giao diện giữa các thiết bị với nhau và thử nghiệm tích hợp nhiều hệ thống đồng thời.

Việc thử nghiệm chạy tàu ở chế độ ATO/ATP nhằm hoàn thiện, tích hợp lần cuối các hệ thống như: hệ thống tín hiệu, đoàn tàu, cửa chắn ke ga, thông tin, viễn thông.

Để thực hiện đợt thử nghiệm tự động này, Nhà thầu đã huy động 7 đoàn tàu chạy đồng thời từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều hàng ngày với thời gian giãn cách khoảng 10 phút/01 chuyến.

Hiện các công việc của tuyến metro số 1 đang được các nhà thầu gấp rút triển khai các công việc hoàn thiện, sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ để vận hành thương mại.

Song song với quá trình thử nghiệm, công tác đào tạo thực hành các nhân viên cũng đang bắt đầu được tiến hành. Sau khi hoàn thành công tác đào tạo thực hành, nhân viên vận hành và bảo trì đảm bảo thành thạo, dự án metro số 1 sẽ chuyển sang giai đoạn vận hành thử trong thời gian khoảng 2 tháng trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Người dân phấn khởi khi trải nghiệm thử hệ thống bán vé metro số 1.

Bên cạnh 12 chiến sỹ Điện Biên năm xưa, rất đông người dân được trải nghiệm đi thử tàu metro số 1.

Ai cũng phấn khởi khi được trải nghiệm metro số 1.

Tàu metro số 1 sẽ chạy thử với tốc độ 40km/h.

Người dân ghi lại từng khoảnh khắc trên tàu metro số 1.

Hành khách hào hứng khi được tham quan chuyến tàu đặc biệt đúng dịp kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tàu metro số 1 hiện đại.

Lộ trình tàu metro số 1 về các nhà ga trên tuyến.

Khu vực buồng lái tàu metro số 1.