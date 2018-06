Tìm cách chặn người Trung Quốc mua đất

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa ngày 7-6 cho biết đến nay ghi nhận có 20 trường hợp người nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc (TQ) đứng tên mua nhà, chung cư tại TP Nha Trang.



Rà soát 173 doanh nghiệp có liên quan Trung Quốc

Tuy nhiên, theo một cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, đáng lo nhất là hiện tượng người Việt đứng tên cho người nước ngoài, chủ yếu là người TQ, mua nhà, gom đất đang diễn ra khá phổ biến. Điều này đúng như những gì Pháp Luật TP.HCM phản ánh trong số báo ngày 7-6 (bài “Chưa có người nước ngoài nào mua đất: Khó tin!”).

“Về mặt pháp lý, công dân Việt Nam đứng tên mua nhà, đất, thực hiện các thủ tục theo quy định để sở hữu nhà, đất là hợp pháp. Tuy nhiên, giữa người Việt và người nước ngoài có những hợp đồng dân sự hoặc thỏa thuận ngầm hay không thì tới nay cơ quan chức năng chưa phát hiện được trường hợp nào. Đây là vấn đề liên quan đến nhiều yếu tố như an ninh, quốc phòng…, rất cần các địa phương tăng cường rà soát và có giải pháp ngăn chặn” - vị này nói.

Ngoài núp bóng người Việt để mua nhà, gom đất, tại TP Nha Trang còn có hiện tượng các doanh nghiệp (DN) TQ liên kết, góp vốn với DN Việt Nam. Từ đó lấy pháp nhân DN Việt mua đất để mở các cơ sở kinh doanh, trung chuyển du khách TQ. Một lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho hay Sở đang rà soát 173 DN Việt Nam hoạt động trong tỉnh thời gian qua đã bán cổ phần cho người TQ.

“Lý do rà soát là vừa qua tỉnh Khánh Hòa nhận thấy có hiện tượng bất thường trong việc người Việt Nam chuyển nhượng cổ phần cho người nước ngoài chỉ sau thời gian rất ngắn đăng ký thành lập DN. Từ đó, người nước ngoài lấy cớ lưu trú lâu dài, thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam mà không cần đăng ký visa” - vị lãnh đạo Sở KH&ĐT nói.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Sở KH&ĐT rà soát để phát hiện các thủ tục không phù hợp thực tiễn, tạo kẽ hở cho người nước ngoài liên kết với DN trong nước lách luật. Qua đó đề xuất trung ương điều chỉnh.



Vệt biệt thự áp sát sân bay Nước Mặn (bên phải) luôn được dư luận đặt dấu hỏi có hay không người Trung Quốc đứng sau thâu tóm. Ảnh: TẤN VIỆT

Cần trung ương vào cuộc

Còn tại Đà Nẵng, ngay từ năm 2015-2016, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đã giao cho cơ quan công an điều tra, xác minh tình trạng người TQ núp bóng người Việt gom đất ven biển Đà Nẵng. Những ngày qua, PV cố gắng liên hệ Phòng An ninh kinh tế (PA81, đơn vị được giao điều tra), Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nhưng đều nhận câu trả lời rằng đã có các báo cáo lên lãnh đạo TP. Trong khi đó, ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cho biết những báo cáo này là văn bản mật nên không thể cung cấp.

Ngày 7-6, ông Tăng Hà Vinh, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, cho hay đơn vị vừa rà soát các công ty, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vệt biệt thự sân bay Nước Mặn (246 lô, tổng diện tích gần 40.000 m2) mà dư luận nghi ngờ có liên quan tới người TQ.

“Sau khi rà soát, chúng tôi chỉ khẳng định không có chuyện người nước ngoài đứng tên trên các lô đất này. Còn chuyện người TQ núp bóng, nhờ người Việt mua đất hay tham gia góp cổ phần… thì đơn vị không thể nắm được” - ông Vinh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, tiết lộ: Ngay từ khi có dấu hiệu người nước ngoài mua 13 lô đất đầu tiên vào năm 2011-2012 thì chính quyền TP Đà Nẵng đã biết rồi. “Nhưng về pháp lý thì dân mình mua chứ có phải người TQ đâu nên không xử lý được. Không lẽ vì nghi ngờ mà tịch thu đất của người ta?” - ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, không khó để phát hiện những trường hợp núp bóng người Việt mua đất. Có người đội nón lá, mang đôi dép mòn vẹt, thuộc diện hộ nghèo bỗng dưng cầm mấy tỉ ra công chứng mua đất thì sao không nghi ngờ được. Nhưng công an, biên phòng làm việc cũng không ra. Khi người ta cố tình làm rồi thì có nhiều thủ đoạn. Phổ biến nhất là người nước ngoài qua lấy vợ, lấy chồng Việt rồi nhờ đứng tên mua đất.

“Giải pháp trước mắt chắc chỉ dùng quy hoạch để hạn chế giao dịch đất đai ở những vị trí quan trọng, liên quan an ninh-quốc phòng. Cụ thể thế nào thì cần phải bàn kỹ, chứ còn quy định cứng người này được mua, người kia không được mua thì không ổn. Còn về lâu dài, cần sớm có giải pháp pháp lý để giải quyết vấn đề này chứ tầm địa phương không thể làm được” - ông Sơn nói.