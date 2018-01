Trạm BOT Sông Phan chủ động xin hạ giá vé

(PLO)- Ngày 5-1, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, đơn vị chủ đầu tư BOT 319 Sông Phan trên quốc lộ 1 (xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Hàm Thuận Nam, Công an tỉnh Bình Thuận liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí đường bộ này.