Tại buổi cưỡng chế, đa số người dân đều chấp hành, không cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Trước đó, ngày 24-5, sau khi được vận động, thuyết phục, hai hộ trong tổng số 36 hộ vi phạm đã tự nguyện tháo dỡ công trình. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ những hộ di dời vật dụng ra khỏi nhà tạm để chuyển tới nơi ở mới.



Ông Lê Hưng, Chủ tịch UBND phường 11, cho biết mục đích của việc cưỡng chế nhằm bảo đảm tính thượng tôn của pháp luật và lấy lại khu đất mà người dân lấn chiếm để Trung tâm Quỹ đất của tỉnh thực hiện các chủ trương của tỉnh về phát triển khu đô thị ở đường Ba Tháng Hai thuộc phường 10, 11. Do những hộ này lấn chiếm, dựng nhà trên đất do Nhà nước quản lý nên không được hỗ trợ, bồi thường. Tuy nhiên, những trường hợp này đang gặp khó khăn về nhà ở, do đó lãnh đạo TP quyết định hỗ trợ mỗi hộ 2,5 triệu đồng bằng nguồn vận động các doanh nghiệp; phường 11 hỗ trợ thêm 300.000 đồng/hộ. Theo UBND phường 11, 36 công trình lấn chiếm trên có diện tích khoảng 24-85 m2, hầu hết đều là nhà tạm.

Trước đó, ngày 31-10-2017, UBND phường 11 đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm này. Đến ngày 27-4 vừa qua, UBND TP Vũng Tàu đã phê duyệt kế hoạch cưỡng chế, tháo dỡ của UBND phường 11.