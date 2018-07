Chuyện chàng cơ bắp: Phim hành động lại thành phim cảm động

Nam diễn viên Ma Dong Seok vốn là một tên tuổi lớn của làng phim ảnh Hàn Quốc với các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như: Train to Busan, The bros, Giữa hai thế giới,… Sau thành công của Train to Busan, Ma Dong Seok quay trở lại với màn ảnh rộng bằng tác phẩm Chuyện chàng cơ bắp (tên tiếng Anh: Champion). Trong phim, nam diễn viên sinh năm 1970 sẽ hóa thân thành một vận động viên đấu vật tay chuyên nghiệp Mark trên chuyến hành trình trở về Hàn Quốc tìm lại sự tồn tại và gia đình của mình.

Chuyến hành trình trở về Hàn đầy cảm động nhưng cũng lắm “máu me” của Mark

Mark được nhận nuôi và trưởng thành ở Mỹ. Anh trở về Hàn Quốc từ lời giới thiệu của người em Jin-Ki (Kwon Yul) về việc tham dự một giải đấu vật tay quốc gia nhằm có thể mang anh trở lại ánh hào quang sau 10 năm im hơi lặng tiếng bị gạch tên khỏi sàn đấu của Mỹ. Trong chuyến hành trình này, cuộc sống của Mark bị xáo trộn bởi lẽ anh đã tìm về căn nhà ngày xưa, có cuộc hội ngộ với “cô em gái cùng hai người cháu bất đắc dĩ” mà anh chưa từng gặp mặt.

Đề tài gia đình, vấn nạn kỳ thị được khắc họa rõ nét

Một chi tiết rất hay trong "Chuyện chàng cơ bắp" đó chính là không tập trung quá nhiều vào các màn “vai u thịt bắp” của những gã có cánh tay khổng lồ. Xoay quanh chủ đề gia đình – đề tài quen thuộc và là thế mạnh của màn ảnh Hàn Quốc, Chuyện chàng cơ bắp đã xây dựng bối cảnh cũng như tình tiết câu chuyện rất tốt về việc lần đầu gặp gỡ và mối quan hệ đáng yêu, thân thiết giữa Mark và gia đình mới của mình. Bên cạnh đó, vấn đề trách nhiệm của bậc cha mẹ cũng được nêu ra trong tác phẩm này.

Cô em gái bất đắc dĩ của Mark - Soo Jin (Han Ye Ri) dù là một người mẹ thương yêu hai đứa con của mình nhưng cũng lắm lúc cô từng muốn chạy trốn khi phải oằn mình nuôi con trưởng thành. Mark và Soo Jin đã có một đoạn đối thoại đáng để người xem suy ngẫm về trách nhiệm của bậc phụ huynh. Ngoài ra, Chuyện chàng cơ bắp lấy cuộc sống của Mark và những khó khăn của anh ở Mỹ để khắc họa vấn đề kỳ thị chủng tộc và màu da tại Hoa Kỳ.

Xoay quanh đề tài thể thao với môn vật tay, Chuyện chàng cơ bắp không có những màn đánh đấm nảy lửa, hay những trận đấu kịch tính, nhưng đoàn làm phim đã khiến khán giả phải trầm trồ bởi cách quay và dựng phim. Những bắp tay săn chắc và to lớn khi thi đấu khiến người xem phải trầm trồ, những động tác uyển chuyển hoặc khéo léo sử dụng kỹ thuật của một vận động viên vật tay chuyên nghiệp, khung cảnh hò reo cổ vũ nhiệt liệt đã khiến cho trận đấu trong phim hấp dẫn hơn rất nhiều.

Khả năng nhập vai "thần sầu" của dàn diễn viên chính

Ma Dong Seok đã thể hiện rất tốt vai diễn của mình, từ ngoại hình đô con khiến người khác sợ hãi cho đến tính cách trầm lặng và có phần khá... khù khờ. Mark có những nỗi buồn chẳng thể chia sẻ cùng ai, và dường như anh có thể tha thứ hết mọi thứ cho những người thân cận của mình, miễn là họ đừng bao giờ nói dối anh. Nam diễn viên sinh năm 1970 đã thành công trong việc khiến cảm xúc người xem "lên xuống" cực nhanh.

Khi thì nghẹt thở với phân đoạn thi đấu vật tay, lúc thì cảm động với gương mặt lặng lẽ ngồi đọc những dòng tin nhắn của mẹ. Bên cạnh đó, diễn xuất đáng yêu của hai diễn viên nhí Ok Ye Rin và Choi Seung Hoon đã giúp cho khán giả cảm nhận được sự thân cận chân thành và lòng tin tưởng của chúng dành cho người chú "tay to" của mình.

Kém hấp dẫn mở đầu, gay cấn khi kết thúc

Tuy nhiên, tác phẩm vẫn có rất nhiều điểm trừ khá đáng tiếc. Nhận xét khách quan rằng, các tình tiết và nội dung câu chuyện diễn ra khá nhanh và mạch phim có phần lộn xộn. Phần đầu không mấy hấp dẫn khi Mark trở về Hàn Quốc và sự xuất hiện của dàn phản diện ngoài những lời thoại từ chối các món ăn Hàn của Mark nhưng cuối cùng anh lại ăn “hăng say”. Thú vị nhất chính là Mark phải làm quen lại với văn hóa và phong tục tập quán của quê hương mình.

Câu chuyện thật sự gay cấn khi Mark gặp lại em gái và hai đứa cháu của mình. Bên cạnh đó, đạo diễn có vẻ khá tham lam khi quá nhiều câu chuyện được dồn nén chỉ trong một tác phẩm có độ dài 108 phút. Khẳng định sự tồn tại của một vận động viên chuyên nghiệp, tình cảm gia đình, tình anh em giữa những người không máu mủ, tinh thần công bằng trong thể thao… được mang vào trong phim dường như khiến khán giả càng xem càng cảm thấy rối rắm.

Không quá xuất sắc, nhưng xứng đáng dùng để giải trí

Chuyện chàng cơ bắp không phải là một phim điện ảnh quá xuất sắc (điểm: 3.5/5) nhưng lại là một tác phẩm có thể dùng để giải trí. Tác phẩm sẽ đưa khán giả đến với những trận đấu vật tay sôi nổi nhưng lại đầy cảm động trong chuyến hành trình đoàn tụ với gia đình của Mark.

Chuyện chàng cơ bắp hiện đang được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 29/06/2018.

