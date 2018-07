Mamma Mia 2!: Ngắm vẻ đẹp quyến rũ của Cher trong 'Fernando'

Phần hai chứng kiến sự quay trở lại của nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng những người hâm mộ điện ảnh. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của “biểu tượng văn hóa toàn cầu” Cher cũng khiến người xem không khỏi nóng lòng chờ đợi. Sau khi “nhá hàng” trên mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh đi kèm với lời bài hát Fernando cách đây khá lâu, thì mới đây, nhà sản xuất đã tung ra bản hit Fernando do chính danh ca Cher thể hiện trong bộ phim Mamma Mia! Yêu Lần Nữa.





Trong phần tiếp theo, Mamma Mia! Yêu Lần Nữa sẽ đưa khán giả quay lại dấu mốc đáng nhớ vào năm 1979 để dõi theo quá khứ lẫy lừng của Donna thời trẻ (do Lily James thủ vai) với ba mối tình nồng cháy. Phần phim cũng chứng kiến cuộc đoàn tụ “bất đắc dĩ” khi ba người bố góp mặt trong bữa tiệc của Sophie (Amanda Seyfried) trên hòn đảo Kalokairi xinh đẹp. Và trong bữa tiệc ấy, sự xuất hiện của Ruby Sheridan (do Cher thủ vai) đã mang đến một bất ngờ không tưởng.

Mamma Mia! Yêu Lần Nữa đánh dấu sự trở lại trên màn ảnh rộng của bà sau tám năm kể từ tác phẩm ca vũ nhạc đóng cùng Christina Aguilera có tên Burlesque (2010). Được sản xuất với kinh phí khoảng 55 triệu USD, Burlesque đã thắng một giải Quả Cầu Vàng 2011 tại hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất, đồng thời nhận được đề cử Phim Ca Nhạc Xuất Sắc Nhất.

Trong phim, Cher vào vai Tess, một vũ nữ tài năng đã giải nghệ và đang phải đấu tranh để bảo vệ nhà hát của mình. Tới bộ phim lần này, Cher được cho rằng sẽ vào vai bà ngoại của Sophie. Nói cách khác, Cher sẽ sắm vai mẹ của nhân vật chính Donna (do Meryl Streep thủ vai). Điều thú vị là ở ngoài đời thực, hai ngôi sao chỉ hơn kém nhau đúng ba tuổi. Cher và Streep từng có dịp đóng chung và cùng nhận đề cử Oscar với tác phẩm tiểu sử Silkwood (1983).





Cher được ví là “của hiếm” của làng điện ảnh thế giới khi rẽ lối thành công từ âm nhạc sang điện ảnh. Năm 1988, Cher vinh dự nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Viện hàn lâm cho vai diễn trong bộ phim tình cảm, hài Moonstruck (1987). Bởi vậy, sự góp mặt của Cher như một bảo chứng cho thành công của bộ phim Mamma Mia! Yêu Lần Nữa.

Trở lại sau thời gian dài vắng mặt, Cher rất tâm đắc với vai diễn quý bà Ruby Sheridan, Cher hé lộ: “Tôi bước vào một chiếc máy bay trực thăng và sau khi hạ cánh, tôi bước ra với một chiếc gậy trông thật khác biệt. Tôi từng nghe nhạc của ABBA, thật sự là mê đắm, những lời ca đã cướp lấy tôi.”





Cher nói rằng cô đã tưởng tượng hàng trăm lần khi cô được hát nhạc của ABBA. Và lần này, Cher sẽ đảm nhận một trọng trách khó nhằn khi đảm nhận bài hát Fernando.

Fernando được xem là một trong những single thành công nhất của nhóm nhạc người Thụy Điển, ABBA khi bán được hơn 10 triệu bản toàn cầu. Lời bài hát được viết bởi quản lý của nhóm Stig Anderson, nói về một chàng trai thất tình, người yêu của anh đã bỏ anh ra đi và trong lúc đau khổ ấy bạn bè đã đến vỗ về an ủi. Họ cùng nhau nâng ly để ca ngợi ái tình và nghe những bài hát nhẹ nhàng, vui vẻ để quên đi sầu thương.

Ê-kíp làm phim đã không giấu nổi sự vui mừng khi mời được nữ danh ca vào phần phim sắp tới. Biên kịch kiêm đạo diễn Ol Parker chia sẻ rằng: “Mỗi khi mời ai đó đảm nhận vai diễn, bạn sẽ phải có một người khác để dự phòng, nhưng đối với vai diễn này, một và duy nhất đó phải là Cher”.

Andy Garcia, nam diễn viên sẽ thủ vai Fernando – người sánh bước cùng Cher trong những điệu nhảy lôi cuốn phải thốt lên rằng: “Cô ấy là một trong những ngôi sao nhạc Pop xuất sắc nhất thế giới.” Hậu bối Dominic Cooper dành không ngớt những lời hoa mỹ: “Cô ấy bước ra và mọi ánh nhìn hướng về cô ấy, và cô ấy thực sự tỏa sáng.”





Dàn diễn viên chính của mùa một, từ minh tinh Meryl Streep, ‘điệp viên 007’ Pierce Brosnan, tài tử gạo cội người Thụy Điển Stellan Skarsgård đến chủ nhân giải thưởng Oscar danh giá Colin Firth đều sẽ quay trở lại. Đây đều là những tên tuổi từng tạo nên vở nhạc kịch gốc Mamma Mia!, cội nguồn của phim ca nhạc đình đám này.

Bên cạnh đó còn có sự tham gia của những tên tuổi mới như: nữ danh ca huyền thoại Cher, Lily James (Cinderella, Darkest Hour), Jeremy Irvine (War Horse), Hugh Skinner (The Wipers Times), Alexa Davies (Harlots).

Trong khi các ngôi sao tề tựu trong phần hai, thì nữ đạo diễn Phyllida Lloyd lại nhường ghế cho Ol Parker. Ol Parker cũng là người viết kịch bản cho Mamma Mia: Here We Go Again và được kỳ vọng sẽ mang đến hơi thở mới vì ông từng thành công qua một số phim tình cảm - hài như Imagine Me & You, The Best Exotic Marigold Hotel. Bên cạnh đó, đội ngũ sáng tạo của Mamma Mia! Yêu Lần Nữa còn có giám đốc âm nhạc Martin Koch, sản xuất âm nhạc Nick Gilpin, biên đạo Anthony Van Laast.

Mamma Mia! Yêu Lần Nữa hứa hẹn sẽ là một tác phẩm “đẹp mắt, sướng tai” của Universal trong mùa hè 2018.