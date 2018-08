Bộ sậu sản xuất đình đám đằng sau bom tấn kinh dị “The Nun”

Kể từ năm 2010, James Wan rẽ hướng sang thể loại kinh dị tâm linh. Chỉ bằng số vốn 1,5 triệu USD, ông trình làng tác phẩm Insidious, tạo nên cơn ác mộng mới với khán giả khi khai thác cõi vô định huyền bí. Hiện tại, Insidious đã trở thành series có 4 phần phim, sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ.

Mặc dù có nhiều thành tựu trong sự nghiệp, nhưng James Wan đạt đến đỉnh cao với The Conjuring (2013). Không chứa nhiều hình ảnh máu me và bạo lực nhưng tác phẩm này đã bị Cục kiểm duyệt ở Mỹ phân loại R (dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên) bởi sự ám ảnh kinh hoàng của nó. The Conjuring không còn dừng lại ở một bộ phim, mà mở rộng thành một Vũ trụ Điện ảnh với các nhân vật phản diện đáng sợ, trong đó có phù thủy Bathsheba, búp bê Annabelle, Quỷ Lưng Còng (The Crooked Man), Quỷ Bù Nhìn (The Scarecrow), Ác Ma Y Tá (The Nurse) và Ác quỷ Ma Sơ – Valak. Vũ trụ Kinh dị The Conjuring được xem là Vũ trụ Điện ảnh đầu tiên và duy nhất của dòng phim kinh dị cho đến thời điểm hiện tại.



James Wan chính là người tạo nên nhân vật Ác quỷ ma sơ – Valak

trong “The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist” (2016)



The Nun là phần phim thứ 5 của vũ trụ này, đồng thời có mốc thời gian sớm nhất so với 4 phần trước. James Wan đã lên ý tưởng và câu chuyện cho tác phẩm, đồng thời ngồi ghế nhà sản xuất cho bộ phim.

Gary Dauberman – Biên kịch lừng danh của IT và Annabelle





Không hề xa lạ, Gary Dauberman chính là người viết kịch bản cho bộ phim kinh dị gây sốt nhất năm 2017 – IT (Chú Hề Ma Quái). Không những thế, ông cũng chấp bút cho cả 2 phần phim Annabelle (2014) và Annabelle: Creation (2017). Để tạo nên câu chuyện cho The Nun, nhà sản xuất James Wan đã cùng với biên kịch Gary Dauberman làm việc trong một thời gian dài. Cả hai muốn mang đến một câu chuyện đen tối đúng nghĩa, nên đã chuyển bối cảnh của The Nun đến những tu viện cổ xưa, huyền bí ở Rumani thay vì những ngôi nhà ma ám quen thuộc.

Corin Hardy – Đạo diễn tài năng thế hệ mới





Chỉ với bộ phim đầu tay The Hallow (2015), Corin Hardy đã trở thành cái tên nổi bật trong giới làm phim kinh dị. Tác phẩm đoạt giải Phim kinh dị nước ngoài hay nhất của giải iHorror, đồng thời giúp Corin Hardy giành cúp Đạo diễn xuất sắc nhất của giải Screamfest. Ông và “đứa con tinh thần” cũng nhận nhiều đề cử khác tại các Liên hoan phim lớn, cùng sự tán thưởng của đông đảo giới phê bình. Nhận thấy tài năng của Corin Hardy, nhà sản xuất James Wan đã tin tưởng và cất nhắc ông vào ghế đạo diễn cho bom tấn The Nun. Trước đó, James Wan cũng từng bệ phóng thành công nhà làm phim mới David F. Sandberg, gây sốt với 2 phim đầu tay Lights Out và Annabelle: Creation.

Demián Bichir – Gương mặt gạo cội từng nhận đề cử Oscar





Demián Bichir là diễn viên người Mexico nổi tiếng, xuất thân từ gia đình Bichir có truyền thống làm nghệ thuật. Sau khi đóng chính trong nhiều loạt phim truyền hình của Mỹ Latin, ông bắt đầu tham gia phim Hollywood. Ông được giới phê bình đánh giá cao về diễn xuất. Bộ phim A Better Life (2011) đã giúp ông nhận đề cử Nam chính xuất sắc nhất của hàng loạt giải thưởng điện ảnh uy tín, trong đó có giải Oscar, Tinh thần Độc lập, SAG, Black Reel và ALMA. Bước sang năm 2015, ông góp mặt trong The Hateful Eight của đạo diễn huyền thoại Quentin Tarantino và chiến thắng cúp Diễn viên xuất sắc nhất của giải Phim Hollywood. Trong The Nun, Demián Bichir cầm trịch vai diễn chính – một linh mục có khả năng trừ tà, giữ nhiệm vụ đến một tu viện ở Rumani để điều tra cái chết bí ẩn của một tu nữ.

Taissa Farmiga – “Ngọc nữ” của dòng phim kinh dị





Trong 2 phần phim The Conjuring, khán giả vốn rất yêu thích nhân vật nhà ngoại cảm Lorraine Warren do Vera Farmiga thể hiện. Cô em gái ruột của Vera – Taissa Farmiga – cũng chính thức “nối gót” chị mình bước chân vào Vũ trụ The Conjuring, với vai nữ chính trong The Nun. Trước đó, Taissa Farmiga từng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ với loạt phim kinh dị American Horror Story. Cô cũng nhận từng đề cử Nữ chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim slasher The Final Girls (2015). Sở hữu nét đẹp thánh thiện và diễn xuất giàu kinh nghiệm, Taissa Farmiga là nhân tố mới đầy hứa hẹn của Vũ trụ Kinh dị The Conjuring.

