'Chú ơi, đừng lấy mẹ con': Nguyên nhân toàn bộ êkíp bật khóc?

Phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 21-9-2018.

Kiều Minh Tuấn và An Nguy: Trở thành cặp vợ chồng đẹp đôi trong họp báo ra mắt phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con.

Ngay từ họp báo, cả Kiều Minh Tuấn và An Nguy đã xuất hiện cùng nhau như một cặp vợ chồng thực thụ, tạo nên sự hòa hợp bất ngờ giữa hai gương mặt độc đáo nhưng chưa từng liên quan đến nhau. Có thể, do nàng hot vlogger cá tính ngày nào đã trở nên đằm thắm, dịu dàng hơn; còn Kiều Minh Tuấn đã quen với hình ảnh người đàn ông trưởng thành, ngọt ngào Đông Bắc trong Chú ơi, đừng lấy mẹ con.









Việc tham gia The Face Việt Nam mùa đầu tiên đã trở thành cú nổ giúp An Nguy bước chân thuận lợi vào con đường diễn xuất với vai diễn nữ chính trong phim điện ảnh Chờ em đến ngày mai cũng của đạo diễn trẻ tài năng Đinh Tuấn Vũ. Cá tính mạnh mẽ, diễn xuất tự nhiên cộng hưởng cùng ngoại hình trẻ trung giúp cô nàng hot vlogger luôn được khán giả mến mộ. Nhưng khi tham gia Chú ơi, đừng lấy mẹ con, dường như người đẹp 30 tuổi này trở về đúng tuổi của mình hơn khi hóa thân thành bà mẹ đơn thân Thủy Tiên hiện đại, quyến rũ. Hình tượng bà mẹ Thủy Tiên đã từng trải qua đổ vỡ trong tình yêu, một thân một mình chăm lo cho con trai khá lạ lẫm đối với An Nguy. Tuy nhiên trong buổi họp báo, nàng hot vlogger hào hứng chia sẻ: "Mẹ đơn thân Thủy Tiên tuy chịu thiệt thòi nhưng không hề yếu đuối. Cô ấy hiện đại, độc lập và thông minh, là hình mẫu phụ nữ mà tôi luôn ngưỡng mộ và hướng đến. Hay nói cách khác, nhân vật Thủy Tiên chính là phiên bản trưởng thành, nhiều va vấp hơn tôi ngoài đời nhưng vẫn mạnh mẽ và quyết liệt như chính con người tôi vậy".









Song Thủy Tiên không phải là bức chân dung lặp lại của An Nguy trên màn ảnh. Tuy mạnh mẽ, hiện đại và bất chấp đến đâu thì người mẹ đơn thân vẫn luôn yêu chiều, hết mình hy sinh vì con cái. Người đẹp tuổi 30 chia sẻ: “Chú ơi, đừng lấy mẹ con đã đặt nhân vật vào một tình huống oái oăm, buộc cô phải lựa chọn giữa cậu con trai coi mẹ là gia đình duy nhất với hạnh phúc lứa đôi riêng của bản thân mình. Và có lẽ cách giải quyết tốt nhất là gộp hai niềm hạnh phúc riêng ấy trở thành một, để bé Nhện chịu san sẻ mẹ cùng Đông Bắc và bé Elsa".

Việc trở thành bà mẹ trẻ chắc chắn không hề dễ dàng đối với An Nguy, cô gái chưa từng lập gia đình. Song người đẹp 30 tuổi tin rằng bất cứ người phụ nữ nào cũng mang trong mình bản năng làm mẹ, hơn nữa việc chăm sóc con nuôi cũng giúp cô hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn và dành cho bé Nhện sự yêu thương, chăm sóc như một người mẹ thực sự. Bên cạnh đó, An Nguy nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo từ đàn anh Kiều Minh Tuấn - nam diễn viên không chỉ có năng lực diễn xuất, mà còn trải qua câu chuyện thật với con trai riêng của bạn gái ở ngoài đời.

Kiều Minh Tuấn rất ngọt ngào với con gái trong buổi họp báo

Trong buổi họp báo giới thiệu phim, Kiều Minh Tuấn gây bất ngờ khi xuất hiện với vẻ trẻ trung và cũng là người bị báo chí “truy” nhiều nhất. Kiều Minh Tuấn chia sẻ: “Đông Bắc trong Chú ơi, đừng lấy mẹ con cũng giống như tôi ở ngoài đời, anh ấy không chỉ yêu mà còn thương Thủy Tiên, thậm chí hào phóng dành tình yêu và sự hy sinh cho con trai riêng của bạn gái”.

Trong buổi giao lưu, NSND, “mẹ chồng" Lan Hương, Kiều Minh Tuấn, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã dành rất nhiều lời ngợi khen về diễn xuất và sự chịu khó cho hai bé Hữu Khang và Diệp Anh. Cả hai bé đều rất quấn quýt cặp cha mẹ màn ảnh này và đã có màn “tố” cha mẹ rất vui vẻ. Trong khi những chăm sóc của Kiều Minh Tuấn dành cho bé Diệp Anh - con gái trong phim đều khiến mọi người cảm động thì bé Hữu Khang xúc động òa khóc vì nhớ lại những kỷ niệm khi quay các cảnh khóc trong phim.





Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và ước mơ một bộ phim gia đình Việt thật sự trong Chú ơi, đừng lấy mẹ con.

Không khí vui vẻ, hài hước mà dàn diễn viên nhí cũng như cặp đôi ông bố bà mẹ đơn thân Kiều Minh Tuấn - An Nguy đem đến cho buổi họp báo khiến khán giả rất thích thú, nhất là khi đây là lần đầu đạo diễn Đinh Tuấn Vũ dành tâm huyết "nhào nặn" nên một bộ phim viết về gia đình và xem những đứa trẻ là trung tâm.

Bị "truy" về nguyên nhân khiến anh làm phim về gia đình và trẻ nhỏ, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ: "Tôi vẫn luôn ấp ủ làm một bộ phim về những đứa trẻ và mong muốn ấy ngày một lớn lên trong tôi khi con tôi chào đời. Chú ơi, đừng lấy mẹ con sẽ là bộ phim mà mọi thế hệ trong gia đình đều có thể cùng nhau ngồi lại và thưởng thức". Anh còn nói thêm: "Câu chuyện về tình yêu và cách những thành viên trong gia đình yêu thương nhau sẽ được nhìn qua lăng kính trẻ thơ, bởi trẻ nhỏ luôn trong sáng, đơn thuần và cũng không kém phần sâu sắc".





Để vun vén hai mảnh vỡ thành một cuộc hôn nhân trọn vẹn, Kiều Minh Tuấn đâu chỉ cần có được trái tim của An Nguy, mà còn phải nhận sự tin tưởng từ mẹ vợ tương lai, bà nội của vợ tương lai và con trai cô. Hành trình đó chắc chắn sẽ vừa đem lại cho người xem tiếng cười duyên dáng, vừa chạm đến sự đồng cảm của những trái tim đã và đang theo đuổi tình yêu đích thực dẫu từng đổ vỡ ra sao. Bởi vì hạnh phúc nằm ngay ở những điều giản dị trong cuộc sống, khi chúng ta mở lòng mình ra, chia sẻ yêu thương để nhận lại yêu thương.

Bộ phim là bức tranh được pha trộn hài hòa giữa yếu tố giải trí, thông điệp sâu sắc, góc nhìn của những đứa trẻ và tình cảm giữa ông bố bà mẹ đơn thân, Chú ơi, đừng lấy mẹ con ra mắt ngày 21-9, hứa hẹn là một bộ phim gia đình trong sáng và vui nhộn nhất năm 2018.

