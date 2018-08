Valak trong vũ trụ kinh dị The Conjuring có gì khác?

The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) sẽ "nhuộm đen" các rạp chiếu phim ở Việt Nam từ ngày 07/09/2018.

Xuất hiện lần đầu trong The Conjuring 2 (2016), Valak nhanh chóng tạo nên nỗi ám ảnh toàn cầu và được xem là ác ma hùng mạnh và quỷ quyệt nhất trong biệt đội âm binh của Vũ trụ Kinh dị The Conjuring. Nối tiếp màn xuất hiện thoáng qua trong Annabelle: Creation (2017), nhân vật phản diện đình đám này sẽ hội ngộ khán giả trong bộ phim riêng của mình – The Nun (tựa Việt hoá: Ác Quỷ Ma Sơ).

Valak trong thần thoại



Hình ảnh ác quỷ Valak theo mô tả trong sách cổ

Theo trang History vs Hollywood, cái tên Valak từng xuất hiện trong rất nhiều quyển sách phù thuỷ khác nhau (loại sách ma thuật, trong đó có mô tả về các loài quỷ và cách thu phục chúng). Dựa trên ghi chép, Valak chưa bao giờ xuất hiện trong hình dạng tu nữ. Thay vào đó, ác quỷ này được mô tả ẩn dưới lốt một đứa trẻ có đôi cánh thiên thần, đang cưỡi trên lưng một con rồng hai đầu.

Theo như cuốn sách về các loài quỷ The Lesser Key of Solomon vào thế kỷ 17, Valak có nhiều tên gọi khác như Valac, Valac, Vlax, Valu, Vlic hay Volac. Đó là chúa tể của địa ngục, một kẻ giữ quyền lực tối cao trong thế giới loài quỷ. Valak điều khiển 38 quân đoàn ác linh. Hắn thường được triệu gọi bởi những kẻ tin vào ma thuật. Valak sẽ sẵn sàng ban quyền năng cho những kẻ đủ can đảm triệu hồi mình. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không xứng đáng, Valak sẽ trừng phạt bạn một cách thê thảm.

Valak trong Vũ trụ The Conjuring



Valak xuất hiện rùng rợn trong “The Conjuring 2”

Valak trong Vũ trụ Kinh dị The Conjuring không có nhiều điểm tương đồng với Valak trong thần thoại, ngoại trừ tên gọi và biệt hiệu “Hầu tước Rắn”. Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn James Wan tiết lộ nhân vật Valak được lấy cảm hứng từ một thực thể tà ác mà nhà ngoại cảm Lorraine Warren đã đụng độ ngay trong căn nhà của mình. Bà từng mô tả nó giống như “một cơn lốc xoáy có vải bao phủ bên trong”.



Valak trở lại đáng sợ gấp nhiều lần trong “The Nun”

Nhà sản xuất của The Nun - James Wan - kể lại: “Khi nghe Lorraine Warren kể, tôi đã thoạt lên trong đầu ý nghĩ: ‘Oh, đó phải là một nhân vật tạo ra bằng CGI’. Tôi đã mất một lúc để định hình trong đầu mình. Và rồi tôi muốn nó phải là thứ gì đó thật hữu hình. Bởi vì nó đã ám lấy Lorraine, thậm chí tấn công bà ấy, nên tôi muốn nó mang hình ảnh của một thứ gì đó khả năng ảnh hưởng đến đức tin của bà ấy. Một thứ đe doạ đến tính mạng của chồng bà. Và cuối cùng tôi nảy ra ý tưởng về một con quỷ đội lốt thánh”.





The Nun là phần phim có mốc thời gian sớm nhất trong Vũ trụ Kinh dị The Conjuring. Tác phẩm sẽ hé lộ quá khứ đen tối của nhân vật phản diện Valak. Phim theo chân Cha Burke và vị ma sơ trẻ tuổi Irene đi đến tu viện Cârța ở Rumani để điều tra về cái chết bí ẩn của một tu nữ. Burke là một nhà trừ tà giàu kinh nghiệm trong khi Irene có khả năng nhìn thấy những điềm báo về tương lai. Ngay tại nơi ngự trị của Chúa, họ đã phải đối đầu cùng tên ác quỷ khủng khiếp đội lốt ma sơ.

Để tạo ra câu chuyện cho The Nun, “ông hoàng kinh dị” James Wan đã kết hợp cùng biên kịch lừng danh Gary Dauberman, người đứng sau hàng loạt siêu phẩm như It và 2 phần phim Annabelle. Ghế đạo diễn thuộc về Corin Hardy, nhà làm phim tiềm năng được đánh giá cao qua tác phẩm đầu tay The Hallow (2015). Tác phẩm có sự tham gia của nam tài tử từng nhận đề cử Oscar Demián Bichir, nữ diễn viên American Horror Story Taissa Farmiga, người đẹp Game of Thrones Charlotte Hope và Bonnie Aarons, thủ vai Valak trong các phần trước.

