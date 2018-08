Binh đoàn ma quỷ nhuộm đen đêm halloween trong Goosebumps 2

Goosebumps 2: Haunted halloween

Thể loại: Kinh dị, hài

Đạo diễn: Ari Sandel

Diễn viên: Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman, Chris Parnell, Jeremy Ray Taylor, Ben O’Brien,…

Khởi chiếu: tại Việt Nam từ ngày 12/10/2018

Trailer phim:

Từng tạo nên cơn sốt trong năm 2015, thương hiệu phim kinh dị chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn R.L. Stine Goosebumps sẽ trở lại vào dịp Halloween năm nay. Vừa qua, Goosebumps 2: Haunted Halloween (tựa Việt hoá: Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám) đã tung ra đoạn trailer chính thức. Tương tự phần đầu tiên, Goosebumps 2 kết hợp chất liệu từ tiểu thuyết của Stine với một cốt truyện hoàn toàn mới mẻ. Lần này, tác phẩm đặt bối cảnh tại thị trấn nhỏ Wardenclyffe, nơi con rối Slappy được phục sinh và âm mưu khơi dậy đêm Halloween tận thế.



Những quái vật kinh dị bắt đầu xâm nhập cuộc sống của con người ở đời thực

Đoạn trailer mới lần này mở đầu bằng khung cảnh cư dân Wardenclyffe chuẩn bị cho đêm hội đáng sợ nhất năm. Ở phần trước, nhà văn R.L. Stine (danh hài Jack Black thủ vai) đã thu phục toàn bộ binh đoàn ma quỷ, quái vật vào trong quyển sách của mình.



Cư dân Wardenclyffe đang chuẩn bị cho mùa Halloween, bắt đầu cho câu chuyện kinh dị

Trong Goosebumps 2: Haunted Halloween, cậu bé Sonny (Jeremy Ray Taylor đóng) cùng người bạn thân Sam (Caleel Harris thủ vai) lạc vào ngôi nhà cũ của Stine và phát hiện ra một quyển sách cổ có tựa đề “Haunted Halloween”. Cả hai tò mò mở ra, vô tình giải phóng những sinh vật rùng rợn, khiến đêm Halloween bước ra đời thực. Hai cậu bé cùng chị gái của Sonny – Sarah Quinn (Madison Iseman đóng) – có sứ mệnh phải đẩy lùi thế lực hắc ám để bảo vệ bình yên cho thị trấn.



Cậu bé Sonny (Jeremy Ray Taylor đóng) cùng người bạn thân Sam (Caleel Harris thủ vai) vô tình mở cuốn sách bắt đầu những tai họa ma quái



Hàng loạt những quái vật sống của Halloween sẽ nổi dậy và tiêu diệt con người

Khán giả bắt gặp lại bộ sậu quái vật kinh hoàng và đa dạng như nhện khổng lồ, thây ma, xác ướp, người ngoài hành tinh, gã hề sát nhân,... Chúng có mặt ở khắp nơi và đe doạ tính mạng của cư dân Wardenclyffe. Đặc biệt, “trùm cuối” của hội âm binh là chính là con rối biết nói Slappy – nhân vật từng gây thót tim cho người xem trong phần trước. Nó âm mưu biến đêm Hallooween kéo dài mãi mãi. Với đầu óc quỷ quyệt, tạo hình gây khiếp sợ cùng giọng cười độc ác đầy ám ảnh, Slappy hứa hẹn sẽ có một màn tái xuất khiến khán giả phải “nổi da gà”.



Sự trở lại của con rối đầy ám ảnh Slappy và binh đoàn ma quái tấn công vào đời thực

Thế chỗ cho đạo diễn Rob Letterman, Goosebumps 2: Haunted Halloween được thực hiện bởi nhà làm phim từng đoạt giải Oscar Ari Sandel. Kịch bản do Rob Lieber chấp bút, nổi tiếng với tác phẩm Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (2014). Phim có sự góp mặt của Ken Jeong từng tham gia Hangover, Madison Iseman của Jumanji: Welcome to the Jungle và Peyton Wich được biết đến qua series Stranger Things. Các diễn viên nhí gồm có Jeremy Ray Taylor của It và Ben O’Brien của Manchester by the Sea. Với chất liệu kinh dị từ những trang sách tuyệt vời của R.L. Stine cùng đội ngũ làm phim tài năng, Goosebumps 2: Haunted Halloween hứa hẹn sẽ mang đến một mùa Halloween “rùng mình và trụy tim” cho khán giả.

