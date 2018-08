Bom tấn “hành lang bí ẩn” mang nỗi sợ tột cùng đến người xem

Trailer phim:

Down a dark hall - Hành lang bí ẩn dự kiến khởi chiếutại các rạp ở Việt Nam từ ngày 17/08/2018

Sau 6 năm vắng bóng trên thị trường phim Hollywood, nhà làm phim người Tây Ban Nha kết hợp với nhà sản xuất của loạt phim Twilight – Chạng Vạng đã trở lại với tác phẩm kinh dị mới mang tên Down A Dark Hall (Tựa Việt: Hành Lang Bí Ẩn). Còn có tên gọi khác là Blackwood, tựa phim hứa hẹn là một trải nghiệm điện ảnh đầy mới mẻ và kinh hoàng mà Cortés muốn dành tặng những tín đồ của dòng phim kinh dị tâm linh.

Mới đây, trailer đầu tiên của Hành Lang Bí Ẩn đã được hãng Lionsgate trình làng, gửi gắm đến người xem những thước phim “lạnh sống lưng”. Theo đó, phim xoay quanh Kit (AnnaSophia Robb), một thiếu nữ ngổ ngáo bị chuyển đến học tại Trường Nội trú Blackwood, sau khi người mẹ đã không thể dung thứ cho những hành vi quá quắt của cô nàng. Khi Kit đặt chân đến ngôi trường bí hiểm này, cô gặp gỡ vị hiệu trưởng kỳ quái Madame Duret (Uma Thurman) cùng bốn nữ sinh có hoàn cảnh tương tự khác.

Là những cô gái trẻ hiếu động, Kit và các bạn mới đã quyết định làm một cuộc khám phá các hành lang chằng chịt như mê cung của ngôi trường. Vô tình, họ đã phát hiện ra một bí mật hàng thế kỷ mà nơi đây đang cố che giấu.

Tại Blackwood, các nữ sinh phải đối mặt rất nhiều sự kiện kỳ quái. Họ không chỉ bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, mà còn cảm thấy bất an trước vẻ thờ ơ và lạnh nhạt của các giáo viên nơi đây. Luôn có một cánh cửa đóng kín mà họ không được phép mở ra, vì theo như lời của cô hiệu trưởng thì “không thể cản được những gì bước ra từ phía sau cánh cửa”. Hình ảnh các thây ma và linh hồn, cũng như những tiếng gào thét về đêm thực sự khiến cả họ lẫn khán giả phải run sợ.

Dựa trên tiểu thuyết phong cách gothic dành cho tuổi mới lớn cũng tên của tác giả Lois Duncan,là một phim kinh dị - rùng rợn siêu nhiên do Rodrigo Cortés cầm trịch, với kịch bản được viết bởi Mike Goldbach và Chris Sparling. Ngoài AnnaSophia Robb (Soul Surfer, The Carrie Diaries) trong vai chính, phim còn có sự góp mặt của những tên tuổi như Isabelle Fuhrman (Orphan), Victoria Moroles (Teen Wolf), Noah Silver (The Tribes of Palos Verdes), Taylor Russell (TV series Falling Skies), Rosie Day (Outlander), cùng ngôi sao điện ảnh huyền thoại Uma Thurman (Pulp Fiction, Kill Bill: Vols. I & II).