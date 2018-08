Chân Tử Đan hóa thân thành thầy giáo hổ báo trong big brother

Big Brother - Đại Sư Huynh

Thể loại: Hành động

Đạo diễn: Khám Gia Vĩ

Diễn Viên: Chân Tử Đan, Trần Kiều Ân, Lữ Lương Vỹ, Vân Thiên Thiên, Dụ Cang

Khởi chiếu: tại các rạp ở Việt Nam từ ngày 31/08/2018

Trailer phim:

Big Brother (tựa Việt hoá: Đại Sư Huynh ) là bộ phim mới nhất của ngôi sao hành động Chân Tử Đan, do chính anh làm nhà sản xuất và thủ vai chính. Mặc dù từng góp mặt trong vô số tác phẩm, nhưng đây là phim hành động duy nhất có yếu tố học đường mà anh tham gia. Big Brother được chấp bút bởi nhà biên kịch lừng danh Trần Đại Lợi, người viết kịch bản cho loạt phim đình đám Diệp Vấn, hứa hẹn sẽ tạo nên một hình tượng độc đáo mới cho “ông hoàng võ thuật” trên màn ảnh.

Vừa qua, nhà sản xuất của Big Brother đã tung ra đoạn trailer chính thức, hé lộ câu chuyện hấp dẫn cùng những pha hành động ấn tượng. Tác phẩm theo chân Trần Hiệp (Chân Tử Đan đóng), còn có biệt hiệu Đại Sư Huynh, là một giáo viên bá đạo ở một trường trung học. Anh mang trên người sứ mệnh cao cả: “khai sáng” cho những học trò bất hảo, nghịch ngợm và siêu quậy phá.

Những tưởng có thể an phận với công việc gõ đầu trẻ, nhưng đến một ngày, Trần Hiệp gặp rắc rối khi cậu học sinh do anh chủ nhiệm bị một băng đảng xã hội đen bắt cóc. Từng là một người lính tài giỏi được trang bị đầy đủ kỹ năng chiến đấu trong quá khứ, anh bước chân vào thế giới ngầm để cứu lấy học trò của mình.

Tác phẩm mang đến một hình ảnh mới mẻ về Chân Tử Đan – một thầy giáo “cool ngầu” đang trên hành trình gian nan thu phục các học trò quái chiêu. Nhiều năm trước, anh cũng từng là một học sinh cá biệt ở ngay chính ngôi trường anh đang dạy. Đoạn trailer cũng manh nha pha hành động đẹp mắt mang đậm thương hiệu Chân Tử Đan. Big Bother có sự tham gia của rất nhiều cao thủ môn võ tự do (MMA), hứa hẹn sẽ đem lại những pha đánh đấm chân thực, hoành tráng và mãn nhãn.

Big Brother do Khám Gia Vĩ làm đạo diễn. Anh vốn là Trợ lý đạo diễn của 2 phần phim Diệp Vấn, bắt đầu leo lên ghế đạo diễn kể từ năm 2017 và gây được tiếng vang qua tác phẩm đầu tay Hắc Bạch Mê Cung có sự tham gia của Nhậm Đạt Hoa và Trần Tiểu Xuân.

Tác phẩm do Chân Tử Đan và “ông trùm giải trí” Vương Tinh đồng sản xuất. Trong Big Brother, ngoài cái tên bán vé Chân Tử Đan còn có nữ diễn viên thần tượng Trần Kiều Ân và tài tử TVB gốc Việt Lữ Lương Vỹ. Với cốt truyện hấp dẫn và sự bảo chứng chất lượng đến từ Chân Tử Đan, Big Brother là tác phẩm hàng động không thể bỏ lỡ trong cuối tháng 8 này.

Xem thêm bài viết đề xuất:

(PLO)- Bộ phim thứ 22 trong series phim điện ảnh về Conan mang tên Detective Conan: Zero the Enforcer (tựa Việt: Thám tử lừng danh Conan: Kẻ hành pháp Zero) sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 17-8 tới đây.