Conan gục ngã bởi gián điệp “ba mang” trong kẻ hành pháp Zero

(PLO)- Bộ phim thứ 22 trong series phim điện ảnh về Conan mang tên Detective Conan: Zero the Enforcer (tựa Việt: Thám tử lừng danh Conan: Kẻ hành pháp Zero) sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 17/08 tới đây.