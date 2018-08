Crazy rich asians: Lóa mắt trước cuộc sống hội siêu giàu

Hầu hết các diễn viên tham gia phim đều là người gốc châu Á, trong đó có những cái tên đình đám như gương mặt gạo cội Dương Tử Quỳnh, tài tử Henry Golding và Constance Wu (Ngô Điềm Mẫn). Tác phẩm được quay ở ba nước (Mỹ, Singapore, Malaysia), gửi đến người xem những thước phim xa hoa tráng lệ cùng một câu chuyện hài hước nhưng đầy cảm xúc.



Ngôi sao Dương Tử Quỳnh trở lại màn ảnh với vai bà mẹ khó tính



Tài tử Henry Golding và Constance Wu cùng nhau viết nên

chuyện tình chàng giàu – nàng nghèo



Với thời lượng hơn 2 phút, đoạn trailer của Crazy Rich Asians cuốn người xem vào cuộc sống sang chảnh của giới “không phải giàu mà là siêu giàu”. Chuyện phim xoay quanh Rachel Chu (Constance Wu đóng), một giáo viên gốc Hoa sống ở Mỹ, đang hẹn hò với chàng đồng nghiệp điển trai ở Đại Học New York – Nick Young (Henry Golding thủ vai).

Rachel vẫn không hề hay biết bạn trai mình xuất thân từ gia đình giàu có nhất nhì ở Singapore cho đến khi anh dắt cô về ra mắt gia đình. Hàng loạt tình cảnh éo le, dở khóc dở cười xảy đến với một cô gái bình dân phải tập tành làm quen với cuộc sống siêu thượng lưu.









Chen giữa cuộc tình của trai giàu – gái nghèo chính là một bà mẹ độc đoán. Luôn muốn con trai mình phải cưới một cô gái cùng đẳng cấp, Eleanor (Dương Tử Quỳnh đóng) đã không thể chấp nhận Rachel ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bà luôn tìm cách để chia rẽ tình cảm của đôi trẻ, trong khi Rachel cố gắng hoà nhập với gia đình người yêu còn Nick bị kẹt giữa hai người phụ nữ mà anh đều yêu thương hết mực. Đằng sau hình ảnh hào nhoáng, những con người thượng lưu có có những khó khăn và nỗi đau riêng.









Crazy Rich Asians được đạo diễn bởi Jon M. Chu, nổi tiếng với loạt phim Step Up. Peter Chiarelli, nhà biên kịch của Now You See Me 2, chịu trách nhiệm chuyển thể những trang sách tuyệt vời của nhà văn Kevin Kwan thành kịch bản phim.



Tác phẩm có những cảnh phim nóng bỏng không thua kém “50 Sắc Thái”

Với một câu chuyện được bảo chứng chất lượng, một dàn diễn viên sáng giá cùng những hình ảnh “sang chảnh”, Crazy Rich Asians hứa hẹn mang đến những tiếng cười nhẹ nhàng cùng những giây phút sâu lắng cho khán giả.

Xem thêm bài viết đề xuất: