Jason Statham trở lại trong The Meg, đối mặt quái thú khổng lồ

The Meg - Cá Mập Siêu Bạo Chúa Đạo diễn: Jon Turteltaub Thể loại: Hành động - Khoa học viễn tưởng Khởi chiếu: 10/08/2018 tại các rạp ở Việt Nam Trailer phim:

Tiếp sau trailer thứ nhất nhá hàng những thước phim đầu tiên của siêu cá mập Megalodon, hãng Warner Bros. tiếp tục tung trailer thứ 2 về kẻ săn mồi khổng lồ và khủng khiếp nhất hành tinh khiến khán giả hào hứng.

Đoạn trailer mở đầu với sự xuất hiện của nhân vật Jonas Taylor (Jason Statham đóng) – một thợ lặn biển giàu kinh nghiệm đã giải nghệ. Ban đầu, Jonas có vẻ miễn cưỡng với lời đề nghị quay trở lại công việc cũ. Thế nhưng, mối đe dọa từ kẻ săn mồi bạo chúa Megalodon dưới đại dương sâu đã khiến anh không thể nhắm mắt làm ngơ. Là người duy nhất trong đoàn thủy thủ từng có kinh nghiệm chiến đấu với loài cá mập tưởng chừng đã tuyệt chủng, liệu Jonas cùng đồng đội sẽ xoay xở ra sao?



The Meg nhá hàng trailer thứ hai gay cấn đến khán giả











Đoạn trailer cũng hé lộ những đợt tấn công kinh hãi của “kẻ săn mồi” đến con người, cuộc chạm trán “nảy lửa” giữa hai bên xen lẫn những pha hành động gay cấn. The Meg đánh dấu sự tái xuất của Jason Statham – người hùng màn bạc nổi danh với những phim hành động ăn khách. Lần đầu tiên, “Người vận chuyển” sẽ phải đối mặt với một quái thú khổng lồ thay vì những tên tội phạm trên màn ảnh.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết giật gân MEG: A Novel of Deep Terror của nhà văn Steve Alten, lần đầu xuất bản năm 1997, bộ phim The Meg kể về chuyến tàu thám hiểm của đoàn thủy thủ tiến vào Mariana - khu vực biển sâu nhất Trái Đất. Tuy nhiên, cả đoàn bị mắc kẹt dưới đáy Thái Bình Dương, trong khi tính mạng bị đe dọa trước kẻ săn mồi ám ảnh đầy kinh hãi nhất lịch sử - siêu cá mập bạo chúa khổng lồ, thường được biết đến với cái tên Megalodon.

Trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc, một đội chuyên gia gồm Jonas Taylor, nhà đại dương học người Trung Quốc (Winston Chao) và cháu gái ông là Suyin (Lý Băng Băng) đã được tập hợp để đến giải cứu đoàn tàu.