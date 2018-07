The Darkest Minds tung trailer: Lộ nhiều tình tiết hấp dẫn

(PLO)- Dựa trên thể loại nhạc kịch nổi tiếng Broadway và những bài hát bất hủ của ban nhạc huyền thoại ABBA, bộ phim Mamma Mia! Yêu Lần Nữa (Tựa gốc: Mamma Mia! Here We Go Again) là phần tiếp theo của Mamma Mia! (2008).