EVN tính phương án cấp điện mùa khô 2018

Tổn thất điện năng thấp

EVN đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý II-2018. Ảnh: HVC.



Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông cáo tình hình sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018. Theo đó, 4 tháng qua EVN đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, đảm bảo điện an toàn ổn định trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.



Tháng 4, điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 16,06 tỉ kWh, tăng 10,34% so với tháng 4-2017, lũy kế 4 tháng ước đạt 58,34 tỉ kWh, tăng 10,59% so cùng kỳ năm trước, trong đó điện thương phẩm nội địa tăng 10,51%. Tổn thất điện năng toàn EVN 4 tháng đầu 2018 ước đạt 6,81% thấp hơn 0,39% so với kế hoạch phấn đấu (7,20%).

EVN nhìn nhận trong 4 tháng đầu năm, công tác điều hành cung ứng điện đã bám sát nhu cầu điện cả nước và tại các khu vực, đảm bảo huy động các loại nguồn điện phù hợp với tình hình thuỷ văn, khả năng cấp khí đồng thời đảm bảo cấp nước hạ du và sản xuất nông nghiệp. EVN khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, đảm bảo ràng buộc về yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương, các nhà máy thủy điện miền Trung, miền Nam hạn chế khai thác để giữ mức nước cao nhất có thể đến hết mùa khô.

Về đầu tư xây dựng, các đơn vị của EVN đã rất nỗ lực trong việc điều hành, chỉ đạo thi công các công trình theo kế hoạch năm 2018, đặc biệt các công trình phục vụ cấp điện mùa khô và đạt được một số kết quả chính như sau: Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã nghiệm thu hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 2, NĐ Vĩnh Tân 4 MR đang tích cực thi công, bám sát tiến độ đề ra, đến nay tổng tiến độ đạt khoảng 67%...

Vận hành lưới điện an toàn

Về nhiệm vụ thời gian tới, EVN nhận định, trong quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về mặt cung cấp điện toàn hệ thống, EVN đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý II-2018 với mức tăng trưởng dự kiến khoảng 12,5% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, EVN duy trì mục tiêu khai thác tối ưu đồng thời các nhà máy thủy điện - nhiệt điện, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương, các nhà máy điện khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa theo đúng kế hoạch để nâng cao độ khả dụng; chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động trong hệ thống điện. Vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền Nam. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án cung ứng điện do phụ tải tăng cao, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.

Về công tác đầu tư xây dựng, EVN chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung thi công, hoàn thành các mục tiêu tiến độ quý II và tháng 5, trong đó một số công trình điển hình như sau: Hoàn thành cấp PAC tổ máy số 1 dự án NĐ Vĩnh Tân 4 và đảm bảo cung cấp đủ than phục vụ phát điện thương mại cho các tổ máy…

Bên cạnh đó, EVN sẽ triển khai Chương trình phần mềm quản lý khách hàng CMIS 3.0 tại 18 Công ty Điện lực tỉnh/ thành phố; triển khai phương án giải quyết thủ tục “Một cửa liên thông” tại TP.HCM và tỉnh Bắc Ninh.