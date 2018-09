(PLO)- Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh quản lý xuất nhập cảnh, công an địa phương quản lý chặt chẽ để ngăn chặn, trục xuất các trường hợp lao động chui, lợi dụng visa du lịch vào Việt Nam để ở lại kinh doanh, làm hướng dẫn viên bất hợp pháp.