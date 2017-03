Thu phí kiểm định chất lượng xe đạp điện

Theo đó, với quy định mới thì phí thử nghiệm xe đạp điện là 5 triệu đồng/mẫu. Phí kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện sản xuất lắp ráp là 20.000 đồng/chiếc. Phí kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện nhập khẩu là 30.000 đồng/chiếc. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành là 100.000 đồng/lần kiểm định. Mức thu phí trên đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện.

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện và các loại xe tương tự đang lưu hành phải nộp phí kiểm định theo quy định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 25-9-2014.

