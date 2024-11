2 đợt không khí lạnh chuẩn bị đổ bộ, miền Bắc rét dưới 10 độ C, mưa kéo dài 22/11/2024 18:51

Đợt không khí lạnh đầu tiên vào ngày 25-11 sẽ kéo theo mưa nhỏ, làm giảm nhiệt độ ở Hà Nội và các khu vực lân cận xuống khoảng 17 độ C, trời rét. Đến ngày 27-11, đợt không khí lạnh thứ hai sẽ tiếp tục khiến nhiệt độ giảm mạnh hơn.

Vào đêm 30-11, nhiệt độ có thể xuống còn 11 độ C, tạo sự chênh lệch nhiệt độ lớn so với 24 độ C vào giữa trưa. Các tỉnh miền núi phía Bắc như Mộc Châu, Sa Pa, Hà Giang sẽ có nhiệt độ dưới 10 độ C, và vùng núi cao có thể giảm xuống dưới 8 độ C. Miền Trung sẽ có nhiệt độ dao động từ 19 đến 20 độ C, trong khi từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ có mưa rải rác kéo dài đến ngày 28-11.

Với những thay đổi này, người dân và du khách cần theo dõi các bản tin thời tiết và chuẩn bị trang phục ấm áp, đồng thời điều chỉnh lịch trình hoạt động ngoài trời để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn trong những ngày lạnh sắp tới.