Nóng hôm nay: Lý do khởi tố Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc; Dự án bị thế chấp vào SCB mà người liên quan không biết 23/11/2024 06:00

Nóng hôm nay: Ngày 22-11, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khởi tố Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc Huỳnh Nguyễn Lộc đồng thời khám xét chỗ ở của ông này tại căn hộ ở tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Phường 8, quận Phú Nhuận) và nơi làm việc là Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, cũng trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận. Đây là động thái được đưa ra sau khi cơ quan An ninh điều tra có quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồi tháng 10-2023 của Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 6-7-2024 của Cơ quan An ninh điều tra. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn lệnh khám xét nói trên.