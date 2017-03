Việt Nam nên học Thái Lan cách làm ô tô

Ô tô nhập khẩu giảm mạnh Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 20-2, cả nước nhập khẩu 7.463 ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch hơn 195 triệu USD. Như vậy hai tháng đầu năm cả số lượng và kim ngạch mặt hàng này đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể số lượng ô tô nhập khẩu giảm 5.717 chiếc, tương đương giảm hơn 43% so với cùng kỳ; kim ngạch cũng giảm gần 80 triệu USD, tương đương 29%. Nguyên nhân được các hãng xe chỉ ra là do cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới có hiệu lực từ tháng 1-2016 khiến giá xe nhập khẩu tăng cao. Điều này ảnh hưởng đến sức mua của thị trường và người tiêu dùng trong nước sẽ so sánh lựa chọn xe lắp ráp trong nước. Trong khi đó, năm ngoái cả nước nhập khẩu gần 126.000 ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch đạt 2,985 tỉ USD, tăng trên 58.000 xe và 1,4 tỉ USD về giá trị so với năm trước đó. QUANG HUY Theo ông Hà Duy Tùng, Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Tài chính, vào TPP Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu vào năm thứ 13 đối với các loại ô tô mới. Riêng ô tô con có dung tích xi-lanh từ 3.000cc trở lên có lộ trình xóa bỏ vào năm thứ 10.