Vốn vào Việt Nam bị ảnh hưởng do Mỹ rút khỏi TPP

Thông tin trên vừa được Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia công bố trong báo cáo kinh tế tháng 2-2017 của cơ quan này.

Ủy ban này cho biết vốn đầu tư FDI đăng ký tăng chậm lại. Trong hai tháng đầu năm nay vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt hơn 2 tỉ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 167,5%).

“Điều này cho thấy việc Mỹ rút khỏi TPP đã có ảnh hưởng nhất định đến FDI đăng ký vào Việt Nam; nhất là FDI của Đài Loan đã giảm từ 119,8 triệu USD trong hai tháng đầu năm 2016 xuống còn 26,1 triệu USD trong hai tháng đầu năm 2017” - báo cáo khẳng định.

Cũng theo báo cáo, tỉ giá trong hai tháng đầu năm 2017 ghi nhận xu hướng tăng do nhập siêu trong hai tháng là 46 triệu USD, trong khi đó cùng kỳ các năm trước, cán cân thương mại thường xuất siêu.



Hiện mặt bằng lãi suất huy động không có nhiều biến động so với tháng trước. Tuy nhiên, ở một số ngân hàng thương mại như VPBank, DongA Bank, TPBank, Techcombank, Phương Đông, Eximbank… đã ghi nhận hiện tượng lãi suất huy động VND kỳ ngắn hạn tăng nhẹ 0,1%-1,2% so với thời điểm trước Tết. Một phần do tác động của quy định lãi suất tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn xuống mức 50% áp dụng kể từ 1-1-2017.

Liên quan đến vấn đề giải quyết nợ xấu, cơ quan này cho biết năm 2017 được kỳ vọng sẽ có sự cải thiện về khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho việc xử lý nợ xấu và tái cơ cấu tại một số ngân hàng yếu kém, từ đó hỗ trợ mục tiêu ổn định lãi suất.