Theo hồ sơ, Thiện có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích. Trưa 14-12-2017, Thiện đến nhà rủ An đi hái trộm mít bán lấy tiền tiêu xài. An vào nhà lấy một con dao mang theo rồi cùng Thiện đi lòng vòng tìm mít để trộm.



Khi đi ngang qua vườn mít Thái tại khu phố 3, phường 5, thị xã Cai Lậy của ông Võ Văn Lượm, thấy có nhiều trái nên Thiện và An cùng hành động. Hai bị can đã nhấc hàng rào lưới B40 mà ông Lượm vây bảo vệ vườn lên rồi chui vào bên trong cắt trộm 10 trái mít.

Nhưng trong lúc mang mít ra khỏi vườn để tẩu thoát thì Thiện và An bị người dân phát hiện, tri hô và bị công an bắt giữ. Tổng giá trị 10 trái mít hai bị can trộm cắp theo định giá tài sản là 2.665.200 đồng.