Bé 11 tuổi bị gã hàng xóm nhiễm HIV xâm hại

CQĐT: Chưa đủ căn cứ xác định hiếp dâm TAND huyện Hoa Lư từng trả hồ sơ cho VKS yêu cầu trưng cầu giám định pháp y sinh dục, trưng cầu giám định về sức khỏe của Hùng và điều tra làm rõ dấu hiệu hiếp dâm trẻ em của Hùng. Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung khẳng định chưa đủ căn cứ xác định Hùng dùng tay cầm dương vật tác động lên xung quanh bộ phận sinh dục của cháu N. bởi tại thời điểm này, cháu chỉ cảm nhận được chứ không nhìn thấy trực tiếp. Đối với dấu vết xung huyết màng trinh, sau khi xảy ra sự việc, mẹ cháu có pha nước muối để rửa bộ phận sinh dục cho cháu nên chưa thể khẳng định vết xung huyết này là do Hùng gây ra. Cạnh đó, Hùng liên tục từ chối giám định pháp y với lý do sức khỏe yếu, không thể đi lại. Do vậy, các nội dung yêu cầu của TAND huyện Hoa Lư đến nay chưa thể thực hiện được. Để làm rõ hơn vụ việc, PV đã liên hệ VKSND huyện Hoa Lư. Một phó viện trưởng cho hay chiều 26-6, các cơ quan tố tụng đã có cuộc họp liên quan đến vụ án. Hiện Hùng được xác định mắc HIV giai đoạn cuối và ung thư. Hùng vẫn chây ỳ, không hợp tác, dự kiến sẽ phải áp giải tới tòa cùng với xe cứu thương. Trong quá trình điều tra trước đó, Hùng không thừa nhận hành vi, khai thấy quần áo cháu N. bẩn nên… cởi quần hộ, trong lúc này có động tay vào bộ phận sinh dục của cháu. Cuộc sống đảo lộn Tiếp PV trong căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Ngân cho biết từ ngày xảy ra sự việc, cuộc sống gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Cháu N. bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, kết quả học tập sa sút trầm trọng. Ở trường cũng như ở nhà, cháu bị một số bạn bè xa lánh, thậm chí là trêu chọc. Cháu đòi nghỉ học nhiều lần nhưng bà đều cố gắng khuyên nhủ, động viên con gái. Gần đây, do Hùng được tại ngoại, sợ các con tiếp tục bị làm hại, bà đã phải nhờ anh em góp tiền dựng tạm một căn nhà nhỏ ở giữa làng để an toàn hơn. “Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là vụ việc được giải quyết dứt điểm, đúng người, đúng tội để con tôi an tâm học hành, tôi ổn định thời gian đi làm nuôi cha con nó…” - bà Ngân khóc sụt sùi. Ngoài sân, chồng bà đang tung tăng chạy nhảy một cách hồn nhiên, chốc chốc lại bật cười. Người ta nói ông vẫn nhận thức được nhưng không hành động được theo lý trí. Khi PV ra về, ông đã ngủ gật ngay cạnh bức tường gần nhà như không hề có chuyện gì xảy ra…