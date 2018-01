‘Bị can Trịnh Xuân Thanh khai báo không thành khẩn’

Đáng chú ý, một luật sư của bị cáo Trịnh Xuân Thanh bất ngờ đề nghị được hỏi đại diện điều tra viên có mặt tại tòa.

Chủ tọa nhắc luật sư chỉ được hỏi điều tra viên về các hành vi tố tụng.

Luật sư hỏi: “Tại bản cáo trạng trang 25 có một đoạn kết luận rằng: Quá trình điều tra, Thanh khai báo không thành khẩn...”. (tín hiệu tới phòng phóng viên mất). Sau đó, tín hiệu có lại.

Luật sư nói tiếp: “Cáo trạng quy buộc về hành vi khai báo không thành khẩn . Tôi là người đang bào chữa cho bị cáo, muốn hỏi điều tra viên có bằng chứng gì để cho rằng bị cáo Thanh quanh co, không thành khẩn?”.

Điều tra viên hỏi: “Tôi có buộc phải trả lời câu hỏi này không?" và sau đó đã đáp: “Tôi xin được trả lời như sau: Thưa HĐXX, thưa các luật sư, trong quá trình hỏi cung các bị can, cơ quan điều tra trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng ý chí của các bị can và thực hiện đúng các quy trình được pháp luật TTHS quy định. Sau khi hỏi cung bị can thì cho bị can đọc biên bản, sửa biên bản theo đúng nội dung bị can khai.

Chúng tôi kết luận bị cáo Trịnh Xuân Thanh quanh co, chối tội bởi thực tế với chứng cứ và lời khai khác, ngay trong phần thẩm vấn tại phiên tòa hai ngày hôm nay đã thể hiện được lời khai của các bị cáo khác về hành vi của bị cáo Trịnh Xuân Thanh tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, với nội dung lời khai của Trịnh Xuân Thanh trong hồ sơ vụ án thể hiện Trịnh Xuân Thanh không xác nhận những nội dung này.

Chúng tôi tôn trọng lời khai của bị can Trịnh Xuân Thanh, không ép buộc gì bị can nhưng nội dung lời khai thể hiện trong hồ sơ...”.

HĐXX ngắt lời, đề nghị điều tra viên trả lời ngắn gọn, không trả lời về quá trình ghi lời khai của các bị can.

Điều tra viên trả lời tiếp: “Những lời khai của bị can Trịnh Xuân Thanh không đúng với sự thật của vụ án. Chúng tôi kết luận bị can Trịnh Xuân Thanh là quanh co chối tội”.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục...