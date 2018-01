Căng thẳng phiên tòa xử vụ chứa mại dâm ở Bình Chánh

Cáo trạng xác định 14 giờ 30 ngày 12-10-2015, khách sạn Lê Vũ ở ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh bị bắt quả tang đang có nhân viên bán dâm. Khoảng tháng 8-2015, hai ông Nguyễn Tri Dũng và Dín Minh Cường thuê nhà mở công ty kinh doanh nhà hàng khách sạn, xông hơi, xoa bóp. Cường giao Dũng trực tiếp quản lý khách sạn, tuyển nhân viên... Đến tháng 9-2015, Dũng giao việc quản lý cho Trinh. Sau đó, do việc quản lý của Trinh làm giảm khách đến massage nên Dũng giao việc quản lý nhân viên vào massage cho Vân. Vân có trách nhiệm quản lý và ghi nhận lại bằng sổ sách, sau đó giao tiền lại cho Trinh. Từ đầu năm 2015, Trinh và Vân bắt đầu cho nhân viên bán dâm tại khách sạn. Tháng 11-2016, TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Vân và Trinh mỗi người năm năm tù cùng về tội chứa mại dâm. Tòa cũng kiến nghị xem xét lại vụ án về trách nhiệm của hai ông chủ để tránh bỏ lọt người phạm tội. Tại phiên tòa này, Trinh và Vân đã thay đổi lời khai so với lời khai tại CQĐT. Họ khai rằng họ chỉ làm công việc quản lý và thu ngân. Chủ khách sạn có giải thích cho Vân massage thường là kích dục, còn massage VIP là có bán dâm. Hằng ngày người chủ này vẫn đến kiểm tra sổ sách, nhận tiền và biết tiền này có từ việc bán dâm. Bản án này sau đó đã bị TAND TP.HCM hủy nhằm làm rõ vai trò và trách nhiệm của hai ông chủ khách sạn. Tại phiên tòa này, Trinh và Vân đã thay đổi lời khai so với lời khai tại CQĐT. Họ khai rằng họ chỉ làm công việc quản lý và thu ngân. Chủ khách sạn có giải thích cho Vân massage thường là kích dục, còn massage VIP là có bán dâm. Hằng ngày người chủ này vẫn đến kiểm tra sổ sách, nhận tiền và biết tiền này có từ việc bán dâm. Bản án này sau đó đã bị TAND TP.HCM hủy nhằm làm rõ vai trò và trách nhiệm của hai ông chủ khách sạn.