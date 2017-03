Cấp tập kiểm tra, xử hình sự chủ quán Xin Chào ra sao?

Tại buổi họp báo thông tin về vụ án, sáng nay (21-4), Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nói: “Sau này, kết quả như thế nào tôi cũng sẽ làm việc với Công an huyện Bình Chánh về sự vội vàng trong vụ này”.



Quán cà phê Xin Chào.

Dưới đây là các mốc sự kiện diễn biến vụ việc.





Ngày 8-8-2015, ông Tấn khai trương quán cà phê, điểm tâm, cơm trưa VP.

Ngày 13-8-2015, Công an Bình Chánh đến kiểm tra, lập biên bản (BB) sự việc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCN ĐKKD) nhưng ghi là BB vi phạm hành chính (VPHC).

Ngày 14-8-2015, ông Tấn đi ĐKKD, UBND huyện Bình Chánh hẹn 19-8 trả giấy phép.

Ngày 17-8-2015, ông Tấn được mời đến công an huyện. Tại đây công an lập BB VPHC, có nội dung là “Căn cứ BB sự việc ngày 13-8… (nhưng lại ghi nhầm là ngày 13-4). BB này ghi nhận luôn bôn hành vi, đó là: 1- Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ trong trường hợp vi phạm dưới 10 người; 2- Sử dụng khu vực chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh; 3- Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (GCN VSATTP); 4- Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu về quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ngày 18-8-2015, Trưởng Công an huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt ông Tấn 17 triệu đồng cho cả năm hành vi, gồm bốn hành vi vừa nói và hành vi không có GCN VSATTP.

Ngày 4-9-2015, ông Tấn đi đăng ký cấp GCN VSATTP. UBND huyện Bình Chánh hẹn ông ngày 29-9 đến nhận thông báo kết quả.

Ngày 10-9-2015, Công an Bình Chánh tiếp tục đến quán cà phê kiểm tra, lập BB quán ông Tấn vi phạm hai hành vi mới, đó là: khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng và sử dụng nước không đạt chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm.

Ngày 11-9-2015, ông Tấn đóng phạt 17 triệu đồng theo quyết định xử phạt VPHC ngày 18-8-2015 nói trên.

Ngày 21-9-2015, Công an huyện gửi công văn xác minh hộ kinh doanh của ông Tấn.

Ngày 25-9-2015, Công an khởi tố ông Tấn tội kinh doanh trái phép.



Hiếm có vụ án hình sự nào được xử lý một cách cấp tập như vụ chủ quán cà phê Xin Chào.



Ngày 2-10-2015, UBND huyện có công văn phúc đáp công an huyện là hộ ông Tấn kinh doanh ăn uống là kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, không vi phạm hành vi kinh doanh sai ngành nghề đã ĐKKD. Phần ghi chú trong GCN nhằm thông tin cho hộ kinh doanh biết để thực hiện đăng ký cấp GCN VSATTP và thực hiện các quy định về điều kiện ATTP theo quy định. Trường hợp hộ kinh doanh không thực hiện đúng về đảm bảo VSATTP thì sẽ bị xử phạt hành chính về VSATTP theo quy định.

Ngày 26-10-2015, sau hơn một tháng kể từ ngày Công an huyện khởi tố ông Tấn, VKSND huyện Bình Chánh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Tấn về tội kinh doanh trái phép.

Ngày 25-1-2016, Công an huyện ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Tấn tội kinh doanh trái phép.

Ngày 22-2-2016, Công an huyện đề nghị thu hồi GCN ĐKKD của hộ ông Tấn.

Ngày 11-3-2016, VKSND huyện ban hành cáo trạng truy tố ông Tấn tội kinh doanh trái phép theo khoản 1 Điều 159 BLHS, mức phạt từ 5 triệu đến 50 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm.

Ngày 17-3-2016, Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh trả lời đối chiếu với các quy định pháp luật thì ông Tấn không thuộc trường hợp bị thu hồi GCN ĐKKD.

Hiện hồ sơ vụ án đã chuyển qua tòa, tòa đã lên lịch dự kiến ngày 28-4 tới sẽ đưa vụ án ra xét xử.