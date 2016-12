Đề nghị điều tra vụ nữ luật sư bị đánh gãy 2 cái răng

Công văn này được gửi đến Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND TP Pleiku và tỉnh Gia Lai cùng Cơ quan điều tra công an TP Pleiku.



Theo đó, Liên đoàn LS nhận được đơn tố cáo khẩn cấp và yêu cầu bảo vệ quyền lợi của LS Tiết tố cáo LS bị nguyên đơn Diệp Thị Khánh Cúc cùng một số người đánh thương tích nặng trong thời gian chờ TAND TP Pleiku nghị án.

Theo trình bày của LS Tiết, sáng 20-12, bà tham gia bảo vệ cho thân chủ Thiện trong một vụ án dân sự, phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Ngà làm chủ tọa. Khi phiên tòa sắp bước vào phần thủ tục thì bà Cúc cho người hành hung ông Thiện. LS Tiết liền báo cáo sự việc cho HĐXX nhưng HĐXX không có biện pháp can thiệp.

Vì bị đánh đau nên ông Thiện báo Công an phường Ia Kring và được hai công an đưa về cơ quan làm việc. Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi HĐXX nghị án, bà Cúc và một số người lạ mặt đã xông tới đập điện thoại và đánh LS Tiết. Bà Tiết kêu cứu nhưng không được ai can thiệp.

Mãi lúc sau, một nam thư ký chạy vào thì bà Cúc và những người kia mới thôi hành hung. LS Tiết đã phải vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương như vùng đỉnh đầu bên trái có một khối sưng nề, gãy hai cái răng, nhiều vết xây xát ở hai bả vai, hai cánh tay và dọc sau hai bên mạn sườn…



Những vết xây xát vùng hai bả vai sau của luật sư Võ Thị Tiết. Ảnh: LQL

Liên đoàn LS cho rằng nếu đúng như trình bày của LS Tiết thì hành vi lôi kéo nhiều người tham gia hành hung tấn công trực tiếp LS ngay tại tòa là rất nghiêm trọng, thể hiện coi thường pháp luật, uy hiếp trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của LS.Theo LS Tiết thì thẩm phán Ngà cũng biết sự việc nhưng không can thiệp.

Từ đó Liên đoàn LS đề nghị ba nội dung. Thứ nhất, Công an TP. TP Pleiku tiếp nhận đơn báo tố giác tội phạm về việc tấn công xâm hại trực tiếp đến sức khỏe danh dự của LS Tiết, để điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Thứ hai, Chánh án TAND TP Pleiku và tỉnh Gia Lai chỉ đạo xem xét thái độ ứng xử của thẩm phán Ngà và HĐXX trong việc bảo đảm an toàn cho LS Tiết và các chủ thể khác tham gia phiên tòa.

Ngoài ra, Liên đoàn LS cũng đề nghị VKSND các cấp trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình kiểm soát việc tuân theo pháp luật của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc xem xét xử lý hành vi hành hung LS của bà Cúc và những người có liên quan.

Trước đó ngày 26-12 Công an phường Ia Kring, TP Pleiku, cũng đã tiếp nhận đơn trình báo với nội dung trên của LS Tiết.