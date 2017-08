Người bị giam kêu oan cho người tại ngoại

Ngày 2-8, TAND quận 7, TP.HCM tiếp tục đưa ra xét xử vụ án cướp tài sản xảy ra từ tháng 1-2014. Đây là lần mở phiên tòa sau hơn hai năm trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ các tình tiết mới phát sinh qua các lời khai, làm rõ chứng cứ ngoại phạm của hai trong bốn bị cáo. Vụ án này tòa từng nhiều lần mở phiên tòa, nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Bị nghi cướp nhưng có chứng cứ ngoại phạm

Tối 8-1-2014, gần cổng Công ty FAPV tại đường số 14, Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM xảy ra một vụ cướp xe máy. Nạn nhân là anh Kim Thân bỏ chạy vào trong trụ sở công ty tri hô. Ở bên ngoài, nhóm cướp lấy chiếc xe của anh Thân (được định giá 5 triệu đồng) nhưng xe chết máy. Bảo vệ Công ty FAPV và bảo vệ khu chế xuất đã phối hợp truy đuổi, bắt được Danh Lăng và Phan Thanh Tiến rồi giao Công an quận 7. Từ lời khai của Lăng, Tiến, ngay đêm đó và sáng hôm sau công an quận lần lượt bắt anh em Hồ Thanh Đồng, Hồ Thanh Trạng.

Tại CQĐT Đồng và Trạng nhận tội nhưng ra tòa kêu oan, cho rằng vì bị đánh đau quá nên mới nhận tội theo ý điều tra viên. Cả hai khai thời gian mà họ bị quy là ngồi nhậu cùng Lăng, Tiến và đi cướp là lúc họ ở nhà. Cụ thể là Đồng chăm con bệnh và xem phim Tay trong tay trên Đài truyền hình Vĩnh Long, có hàng xóm xem chung làm chứng. Còn Trạng thì nhậu với người làm phụ hồ chung rồi đi ngủ, không ra khỏi nhà.

Nhiều nhân chứng đến tòa làm chứng về thời gian ngoại phạm của hai bị cáo này. Người bị hại và những người trực tiếp chứng kiến là bảo vệ công ty và bảo vệ khu chế xuất có lời khai chỉ nhìn thấy có hai người tham gia vụ cướp.

Nhưng trong cả ba lần ban hành cáo trạng VKSND quận 7 vẫn truy tố cả bốn bị cáo tội cướp tài sản. Sau các phiên tòa, các bản cáo trạng có sự thay đổi về thời gian các bị cáo hẹn nhau đi cướp và hành vi của từng bị cáo. Tháng 4-2016, sau 28 tháng bị tạm giam, Đồng và Trạng được tại ngoại, còn Danh và Lăng vẫn bị tạm giam.



Bị cáo Hồ Thanh Trạng (đứng) kêu oan, cho rằng tại CQĐT bị đánh quá đau nên nhận tội. Ảnh: PL

Nhận tội do bị đánh?

Tại phiên xử này, HĐXX đã dành cả ngày để xét hỏi nhưng vẫn chưa xong nên phải tạm dừng vì hết thời gian xử án.

Tại tòa, hai bị cáo Lăng và Tiến bất ngờ thay đổi lời khai so với các phiên tòa trước và tại CQĐT, cho rằng Đồng và Trạng không liên quan đến vụ cướp. Lăng cho rằng lời khai ban đầu tại công an phường Lăng cũng khai chỉ có Lăng và Tiến tham gia. Sau đó, khi bị đánh đau quá, bị cáo đã khai ra tên của hai anh em Đồng và Trạng do trước đó có mâu thuẫn với nhau.

Còn bị cáo Tiến thì khai rằng Tiến bị bắt sau Lăng và đã khai theo lời khai của Lăng do được công an hướng dẫn. Tiến cũng khẳng định không có anh em Đồng và Trạng tham gia vụ án.

Bị hại Kim Thân tại phiên tòa cho biết ông nhận dạng ra Lăng vì bị cáo là người đuổi theo mình và cũng khẳng định chỉ có hai người tham gia vụ cướp. Bị hại Thân khai: “Ban đầu tại công an phường, tôi cũng trình báo chỉ có hai người cướp xe của tôi thôi…”.

Giống các phiên tòa trước Đồng và Trạng vẫn kêu oan. Lý giải việc tại sao không phạm tội mà vẫn ký biên bản thực nghiệm hiện trường, mô tả hành vi cướp, Đồng khai mình bị đe dọa.

Bị cáo Đồng khai: “Lúc thực nghiệm, thấy tôi không biết diễn thì một người giẫm gót giày vào chân tôi, tôi nói: Mấy anh muốn ghi gì thì ghi. Bị cáo ký vào biên bản vì nếu không ký thì về sẽ bị đánh. Có người còn nói nhỏ vào tai bị cáo: Mày không ký về mày chết với tao. Bị cáo phải giữ mạng để còn sống thì mới minh oan được…”.

Hôm nay phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.