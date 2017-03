Nguyên công an xã lãnh án vì làm chết người

Theo hồ sơ, tối 17-8-2014, anh Châu Hồng Cương điều khiển xe gắn máy trên địa bàn xã Tân Nhựt thì bị Bùi Tấn Hoàng cởi trần, trên tay cầm thanh sắt đứng giữa đường kêu dừng xe. Do sợ Tấn Hoàng chặn đường cướp xe nên anh Cương chạy đến trụ sở Ban nhân dân ấp 6, xã Tân Nhựt trình báo với lực lượng dân quân, trong đó có Cường.



Giờ nghị án, các bị cáo né tránh ống kính của PV.

Bốn dân quân đến hiện trường, Tấn Hoàng dùng cây sắt rượt đánh nên nhóm này bỏ xe chạy. Hoàng lấy xe máy của dân quân rượt đuổi rồi ngã xuống đường. Cường chạy đến công an xã Tân Nhựt báo cáo sự việc cho công an Hoàng. Sau đó, Cường cùng Hoàng và một công an xã khác đến hiện trường.

Khi thấy một dân quân đánh nhau với Tấn Hoàng, Hoàng can ngăn nhưng cả hai người không chấp hành Hoàng lấy súng (công cụ hỗ trợ đạn cao su) bắn chỉ thiên nhưng hai bên vẫn không dừng lại. Khi Tấn Hoàng lùi về phía sau, vấp ngã, Hoàng, Cường và Lợi xông đến khống chế, khóa tay, Cường dùng gậy đánh vào người Tấn Hoàng. Khoảng mấy phút sau, kiểm tra thấy nạn nhân bất tỉnh, các công an viên đưa đi cấp cứu nhưng Tấn Hoàng đã chết trước khi nhập viện.